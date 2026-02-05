Kétszer annyit tervez AI-ra költeni az Alphabet

Az amerikai technológiai iparág óriásvállalatai szinte minden erőforrásukat az AI-fejlesztéseknek rendelik alá, így nem meglepő, hogy a negyedéves jelentésekkor a befektetők inkább már arra kíváncsiak, hogy a cégek mennyi pénzt kívánnak beleönteni a jövőben a mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztését jelképező, feneketlennek látszó kútba. A befektetők láthatóan egyre kevésbé osztják a cégvezetők derűlátását, így az eredmények és a hatalmas, egyösszegű beruházásokra szánt összegekről szóló tervek közzétételét követően a zárás utáni kereskedésben is látszódik az óvatosság.

Eddig a pontig az Alphabetet elkerülték a nagyobb ingadozások, különösen azután, hogy 2025 egyik legjobban teljesítő részvénye volt. A vállalat szerdán tette közzé a 2025-ös negyedik negyedév pénzügyi eredményeit, utána részvényárfolyama mínusz 6 százalékon belül ingadozott, végül mínusz egy százalékon állt meg a zárás utáni kereskedésben.

A vállalat bejelentése alapján 2026-ban további jelentős beruházásnövekedés várható az adatközponti kapacitás bővítése miatt. A 2025-ös üzleti évre tervezett 75-85 milliárdos költségkeret végül 91 milliárd dollárra rúgott, de láthatóan ez még csak a kezdet. A vállalat a 2026-os tőkekiadásokra már 175 és 185 milliárd dollár közötti összeget vár - a felső határ tehát több mint kétszerese lehet a 2025-ös tőkekiadásoknak.

A cég a beruházások túlnyomó többségét műszaki infrastruktúrába fektette be a negyedik negyedévben, aminek körülbelül 60%-át szerverekre, 40%-át pedig adatközpontokra és hálózati berendezésekre szánta.

A mesterséges intelligencia megoldásokat és platformokat kiszolgáló adatközponti kapacitás komoly kinccsé vált az elmúlt egy-két évben a felhőszolgáltatók körében, amit a Google jó érzékkel használt ki és fordított előnyére, részben saját megoldásaira építve akár hardver (Tensor adatközponti processzorok), akár a szoftvermegoldások, saját nagy nyelvi modellek (Gemini AI, NotebookLM stb) révén.

Az Alphabet a decemberben végződő negyedév során az elemzők várakozásait túlszárnyalva 114 milliárd dollárt generált, és összesített éves árbevétele első alkalommal haladta meg az éves 400 milliárd dollárt.

Ehhez nagyban hozzájárult a cloud részleg kiugró növekedése: a többek közt AI-termékeket és szolgáltatásokat kínáló felhős üzletág ügyfeleinek száma a negyedévben 55%-kal emelkedett, és közel 48 százalékos növekedéssel 240 milliárd dollárt sikerült elkönyvelni az időszak során az előző évhez képest, amivel túlszárnyalja a Microsoft Azure növekedését is.

A Google flagship AI-termékének számító Gemini felhasználói bázisának nagyságáról is érkeztek hivatalos számok: az AI-alkalmazást már havi 750 millió aktív felhasználó használja, az előző negyedévben jelentett 650 millióval szemben.

Az Alphabet és a többi big tech AI-fejlesztő együttesen több mint 500 milliárd dollárt költhet idén mesterséges intelligenciára az elemzők szerint, a keretek pedig folyamatosan tágulnak. A Meta a múlt héten 73%-kal növelte az idei MI-fejlesztési beruházásait, míg a Microsoft szintén rekordot döntő negyedéves beruházásokról jelentett.