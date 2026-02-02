Huang: úgy telepumpáljuk pénzzel az OpenAI-t, hogy abban hiba nem lesz!

Az Nvidia továbbra is hisz az OpenAI-ban és továbbra is hatalmas összeget kíván a cégbe fektetni, akár akkorát, amekkorára mindeddig nem volt példa - közölte Jensen Huang a vállalat vezérigazgatója szombaton tajvani látogatásának egyik kulcsfontosságú állomásán, a helyi sajtó által csak billió dolláros vacsorának hívott eseményen.

Az immár hagyományosnak tekintett rendezvény onnan kapta a nevét, hogy a meghívott tajvani cégvezetők vállalatinak cégértéke összességében jóval meghaladja az egybillió dollárt - a nagyjából kéttucatnyi meghívott között volt többek közt a Foxconn és a TSMC vezérigazgatója, vagyis az amerikai chipgyártó két tradicionális legnagyobb gyártó- és beszállítópartnerének vezetői.

jensen huang rögtönzött sajtótájékoztatója tajpejben (fotó: bloomberg)

Huang a rendezvényt követően az étterem előtt adott interjút a helyi és nemzetközi sajtónak, illetve itt találkozott azzal a rajongói keménymaggal is, akik már-már bálványként tisztelik a tajvani származású amerikai üzletembert.

Az Nvidia vezérigazgatója a sajtónak adott interjújában határozottan cáfolta azokat a múlt pénteki amerikai lapértesüléseket, melyek szerint az Nvidia és az OpenAI között zajló, akár százmilliárd dollárnyi tőke bevonásáról szóló egyeztetések megfeneklettek, Huang pedig a színfalak mögött éles kritikával illette az OpenAI üzleti stratégiáját és a versenytársakhoz, legfőképpen a Google-höz való hozzáállását.

A vállalat első embere a szombati vacsorát követően nonszensznek nevezte a fenti értesüléseket, kiemelve, hogy az OpenAI-nál fantasztikus munkát végeznek, és kifejezetten szeret együtt dolgozni Sam Altmannel. Huang egyben megerősítette, hogy az Nvidia egész biztosan ott lesz a következő körös tőkebevonás során a legnagyobb befektetők között, azt ugyanakkor tagadta, hogy a tőkeinjekció akár a 100 milliárd dollárt is meghaladhatja majd.

A befektetők közt az Nvidia mellett ott lehet az Amazon is, melyet szintén a múlt héten hoztak hírbe egy akár 50 milliárd dollárt is elérő beruházással, melynek részleteiről hónapok óta zajlik az egyeztetés a legfelsőbb vállalatvezetési szinten.