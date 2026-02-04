Az első Switch a Nintendo legnépszerűbb konzolja

A tavaly nyáron megjelent Nintendo Switch 2 sikerét már a piacra kerülés után előre lehetett vetíteni, miután a konzolból kétszer annyi kelt el egy hónap alatt, mint amennyit elődjének sikerült produkálnia. A japánok időközben is felfelé korrigálták előrejelzéseiket a hatalmas keresletet látva.

Február elején újabb mérföldkövet sikerült jelenteni: az első generációs Switch összesített eladásai lekörözték a Nintendo valaha volt legkelendőbb konzolját, a DS-t. A Switch 2 sikerének ellenére még az első generációs Switch is jól megy a játékosok körében, ezért a Nintendo továbbra is tervezi az értékesítését, amíg van rá kereslet.

A játékóriás legfrissebb eredményjelentése szerint 2025. december 31-ig összesen 155,37 millió Switch konzol kelt el 2017 óta, szemben az 154,02 millió eladott DS konzollal. Tavaly novemberben a Switch és a DS még fej-fej mellett haladt, majd a negyedév során sikerült elvenni a 2004-ben piacra dobott, de már 12 éve nem gyártott DS címét.

A Switch 2 a várakozásokat teljesítve az ünnepek alatt is jól teljesített, az október és december közti időszakban 7,01 millió darab kelt el belőle, ami 4,54 millióval több, mint amennyit a megelőző negyedévben sikerült szállítani. A konzolból összességében 17,37 milliót vásároltak meg a tavaly júniusi megjelenés óta, amivel hamar meghaladta a Wii U 13,7 milliós teljes élettartamra vonatkozó eladási számát, de azért még messze van az előd sikerétől.

A játékcég várakozásai szerint 2026. március 31-ig több mint 19 millió Switch 2-t sikerül értékesíteni, ami 26,7 százalékkal több a korábbi 15 millió darabos előrejelzésnél – a jelenlegi állást nézve ennek teljesítése nem fog különösebben komoly akadályokba ütközni.

A Nintendónak azonban még erősítenie kell, ha szeretné megszerezni a minden idők legkelendőbb videójáték-konzoljának címét is, amit a Sony PlayStation 2 birtokol. A japánok az eredeti PlayStation utódjából több mint 160 millió darabot adtak el a megjelenése óta. A 2000-ben piacra dobott gép gyártását azonban már 13 éve, 2013 januárjában leállították.