Ismét jelentős áremelés küszöbén a memóriapiac

A mesterséges intelligencia megoldásokat kiszolgáló adatközpontok vége nem látható kapacitásbővítése alaposan felforgathatja sok minden más szegmens mellett a memóriapiacot is, melyre újabb hiányidőszak várhat, legalábbis a DRAM-szegmensben. A jelenségnek azonban olyan haszonélvezői is lehetnek, akik korábban lassan reagáltak a mesterséges intelligencia hype által hozott lehetőségekre - állítják elemzők.

A Reutersnek megszólaló memóriapiaci elemzők szerint az elmúlt hónapokban jelentősen felborult a kereslet-kínált viszony a DRAM-piacon, ami elindított egy potenciálisan akár évekig tartó hatással bíró, úgynevezett "szuperciklust", ahol a PC- és okostelefongyártók pánikszerű felvásárlásai miatt tartósan magasan lehetnek az árak.

A hagyományosnak tekinthető memóriachipek esetében a gyártói készletek évek óta nem látott alacsony szinten állnak, elsősorban mivel a megfelelő technológiával rendelkező memóriagyártók kapacitásukat egyre agyobb részben az AI-szerverekhez szükséges nagy sávszélességű memóriachipek (HBM) gyártására helyezték át.

A jelenség máris komoly árfelhajtó hatást generált a DRAM-piacon, ahol az árak a harmadik negyedévben éves szinten 172%-kal nőttek, amit a vámtarifák miatt eleve nehéz helyzetbe került megrendelők várhatóan előbb-utóbb érvényesíteni fognak bizonyos mértékben a végfelhasználók számára leszállított termékek árában.

Eközben a DRAM-chipeken realizálható nagyobb árrés kifejezetten jót tett az olyan, nagy piaci szereplők jövedelmezőképességének, mint a Samsung, az SK Hynix. vagy éppen Micron, melyek papírjait jelenleg 80, 170 és 140 százalék pluszban jegyszik az év elejéhez képest.

Elemzők külön kiemelik a piacot vezető Samsungot a sorból, mely a HBM chipek fejlesztésében és gyártásában alulmaradt a riválisokhoz képest, át a céget az év első felében körüllengő extrém pesszimizmus mostanra extrém optimizmusba fordult.