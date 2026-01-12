Tarr: kellünk a 4iG-nak, de egyelőre kihagynak bennünket

A 84 milliárd forintos keretösszegű Gigabit Magyarország program nemrég lezárult pályázati szakaszában a két nagy infrastruktúra-tulajdonos, a Magyar Telekom és a 4iG Csoporthoz tartozó 2Connect Kft. mellett számos kisebb-nagyobb cég is elnyert járásokat, így a további piaci szereplők a fenti keretösszegből összesen 28 milliárd forintot vittek el és fordíthatják azt optikai hálózatfejlesztésre.

A pályázók közül az egyik szereplő, a Tarr Kft. 16 milliárd forintos 2024-es árbevételével és több száz alkalmazottjával már távolról sem tekinthető kkv-nak, a cég mostanra az egyetlen talpon maradt, független nagyszereplője lett a hazai távközlési szektornak.

A szekszárdi családi vállalkozás eleinte kábeltévében utazott és a rossz vételi viszonyokkal küzdő régiókra, elsősorban a Zalai- és Tolnai-dombságokra és Veszprém környékére fókuszálva kezdett terjeszkedni, maga is több akvizíciót végrehajtva.

Tarr János, a szolgáltató ügyvezető-tulajdonosa a HVG-nek adott interjújában többek között beszélt arról, hogy a magyar távközlési piacon az elmúlt évekre jellemző konszolidációs folyamat milyen hatást gyakorolt a versenyre.

Mi a magunk részéről azt érezzük, hogy erősödik az árverseny. A Telekom és a mi hálózatunk között 85–90 százalékos az átfedés, a One esetében ez az arány jóval alacsonyabb. A Telekom korábban műszakilag nem volt túlságosan erős: jellemzően rezes hálózattal, ADSL-szolgáltatással volt jelen a mi piacainkon. Most ott tartanak, hogy az érintett területeken nagyjából nyolcvan százalékban ugyanolyan gigabites kiszolgálást nyújtanak, mint mi. Most zajlik az ádáz harc az ügyfelekért

-nyilatkozta Tarr az interjúban.

Tarr jános (forrás: facebook)

2026: ez a választás az IT munkaerőpiacot is megbolygatja Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe. Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe.

2026: ez a választás az IT munkaerőpiacot is megbolygatja Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe.

A cégvezető szerint a nagyokkal szembeni legnagyobb fegyvertény a jobb és gyorsabb kiszolgálás lehet: a szolgáltató így például vállalta, hogy probléma esetén 24 órán belül kiszáll az ügyfélhez, ami Tarr szerint a gyakorlatban inkább a 16 órához közelít, miközben a jogszabályi előírás ennél jóval tágabb teret - 72 órát - ad a szolgáltatóknak.

Tarr egyben utalt rá, hogy árban a vállalat nem tud egy bizonyos szint alá menni, a Digi rendkívül olcsó szolgáltatása ezért komoly kihívást jelentett a nagyok mellett az olyan, regionális játékosok számára is, mint a Tarr Kft. A cég ügyvezetője szerint a 4iG-nek a célja a Digi felvásárlásával részben éppen ennek az nyomásnak a kiiktatása volt.

Az árverseny ettől függetlenül a Vodafone megszerzését követő átmeneti időszak után újra erősödni kezdett a cég tapasztalatai szerint, a most induló hálózatfejlesztések pedig szintén abba az irányba mutathatnak, hogy ha a fejlesztések révén párhuzamos hálózatok épülnek ki az ország nagyobb részén, az a versenyt is élénkítheti.

Ezzel párhuzamosan az látszik, hogy a pályán egyre dominánsabb szerepet kívánnak maguknak a nagyok, melyek közül a 4iG Csoport különösen aktív akvizíciós tevékenységet folytatott az elmúlt években.

A cég legutóbb éppen tavaly augusztusban vásárolta fel a PR-Telecom Zrt-t, mely a Tarr Kft-hez kíséretetiesen hasonló módon, családi vállalkozásként indult és működött, a felvásárlás idején pedig közel 200 településen ért el csaknem 240 ezer háztartást. A PR-Telecom 50 ezer előfizetőjéhez képest a Tarr Kft-nek több mint kétszer annyi, 110 ezer internetelőfizetője van, ami jelentős értéket képviselhet a piacon.

Tarr az ezzel kapcsolatos kérdésre leszögezte, hogy a cégnek jó a viszonya a 4iG-vel, üzletileg is együttműködik a két cég illetve közös fejlesztéseik is lesznek.

Biztos, hogy kellünk nekik, de egyelőre kihagynak bennünket. És nyilván azt is érdemes lehet megnézni, hogy a felvásárlásaik adott esetben mekkora hitelállományt jelentenek a 4iG-nek

-teszi hozzá az interjúban Tarr.

A cég egyébként 2010-ben egy komolyabb, "jó pár év múlva" pedig egy sokkal komolytalanabb felvásárlási ajánlatot kapott, illetve előfordult, hogy egy nagyobb szolgáltató hálózatot akart bérelni a Tarr-tól. Ezeket a megkereséseket elutasította a cégvezetés és Tarr János szerint utána üzletileg mindig előre tudott lépni a társaság.

Most már jóval nehezebb pályán vagyunk

-ismeri el az interjúban a vállalat első embere.