Személyesen felügyeli az AI-fejlesztéseket az Intel vezére

Ismét változott az Intel felsővezetése, igaz, ezúttal nem a tavasszal kinevezett vezérigazgató, Lip-Bu Tan kezdeményezésére. Az amerikai processzorgyártó hétfőn bejelentette, hogy otthagyta a céget annak technológiai vezérigazgató-helyettese, Sachin Katti. A vezetőt a mesterséges intelligencia iparág egyik legmeghatározóbb szereplőjéhe, az OpenAI csábította magához.

Katti az Intelnél az AI-megoldások fejlesztését is koordinálta a menedzsmentstruktúra idén januári változását követően, majd technológiai vezérigazgató-helyettessé pedig áprilisban nevezte ki Tan, ekkor kapta meg a meglehetősen sokatmondó "chief AI officer" státuszt a vállalatnál. A vezető nagyjából négy évet töltött el a processzorgyártónál, Pat Gelsinger irányítása alatt pedig az Intel hálózati megoldások üzletágát vezette.

Lip-Bu Tan a kinevezése óta eltelt több mint fél évben számos ponton belenyúlt a processzorgyártó menedzsmentstruktúrájába, ami a vezérigazgató szerint korábban túl bürokratikussá és lassúvá tette a cég működését. Az új vezérigazgató a nyáron egy ponton világossá tette, hogy a cég innentől gyakorlatilag kézi vezérléssel működik a chiptervezés szintjén, így minden egyes dizájnt ő fog személyesen jóváhagyni.

Ugyanez várható az AI-adatközponti megoldások esetében is, melyek fejlesztését Katti távozását követően személyesen felügyeli az Intel vezérigazgatója.

Tan kinevezése óta távozott a cégtől Michelle Johnston Holthaus, az Intel Products divízió vezetője, ugyanakkor érkeztek is új emberek. Ilyen Kevork Kechichian, aki az Arm Holdingstól igazolt az Intelhez, feladat pedig egy minden tekintetben versenyképes adatközponti termékkínálat kialakítása lesz majd.

Ugyanekkor a cég egyik alelnöke, a Cadence-től (ahol Tan korábban vezérigazgató volt) a nyáron elcsábított Srinivasan Iyengar egy új, központi mérnöki csapat irányítását kapta meg, Naga Chandrasekaran az Intel bérgyártó üzletágának (Foundry) élére lett kinevezve, Jim Johnsont, az Intel PC üzletágának átmeneti vezetőjét pedig véglegesítették a pozíciójában.