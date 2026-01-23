Zuhanórepülésben az átalakuló Ubisoft

Nem áll jól a Ubisoft szénája az elmúlt napok bejelentései alapján, sőt még több probléma szakadt a többek közt Assassin’s Creed, Far Cry és más játékok kiadójának nyakába. A cég nemrég bejelentette, hogy jelentősen átalakítja szervezeti struktúráját, amit az elmúlt években fokozódó iparági versennyel, a megnövekedett fejlesztési költségekkel és a gyenge üzleti eredményekkel indokol. Ez a második átszervezés az Ubisoft részéről az azt követő években, miután a cég 2025-ben 185 munkahelyet szüntetett meg Európa-szerte.

Az új működési modell és a törölt projektek láthatóab megingatták a befektetők biztalmát: a bejelentés hatására a Ubisoft részvényeinek ára több mint egy évtizedes mélypontra zuhant, így a vállalat értéke 590 millió euróra esett az előző évtized több mint 10 milliárd eurós csúcsához képest. Az árfolyam a nap elején még 5,26 eurón állt, majd 4,44 euróig zuhant, ami 33,78 százalékos esést jelent.

Az átszervezés áldozatául esik számos projekt is a portfólió felülvizsgálata után, köztük a régóta várt Prince of Persia: The Sands of Time felújított változata. Az összesen hat elkaszált játék között szerepel még be nem jelentett cím és egy mobiljáték. Ezen felül hét további már aktívan fejlesztés alatt álló játék megjelenése fog csúszni arra hivatkozva, hogy jobb esélyekkel indulnak majd a piacon. A kanadai Halifaxban, valamint a Stockholmban található Ubisoft-stúdiók lehúzzák a rolót, és más országokban is átszervezések várhatók, melynek következtében akár 2000 munkavállalót küldhet el a kiadó a következő hetekben.

A Ubisoft öt fő kreatív egységre osztja fel a struktúrát, melyek külön-külön felelnek egy adott játékkategóriával és célcsoporttal kapcsolatos tervezésért, fejlesztésért, márkaépítését és kiadói döntésekért. Az úgynevezett „creative house-ok” előnye így a fokozottabb fókusz lehet, elkülönítve egymástól a fő franchise-okon, élő szolgáltatásokon (GaaS, azaz Games-as-a-Service), kompetitív és kooperatív lövöldéken, fantasy és narratíva-központú, illetve a családi és casual játékokon dolgozó szakembereket. A későbbiekben kiemelt területnek számít a GaaS modell, mivel a Ubisoftnak olyan címekre lesz szükssége, melyekkel folyamatosan tud közösséget építeni és bevételt generálni.

Az Ubisoft továbbra is az egyik legnépszerűbb tartalomszolgáltató a videojáték-iparban, de nem hagyhatja figyelmen kívül a közönség változó igényeit. Laurent Michaud közgazdász szerint az olyan akció-kalandjátékok, mint a Prince of Persia, már nem igazán érdekesek a piacon, az érdeklődés az olyan lövöldözős címek felé fordult el az utóbbi évek során, mint a Fortnite és a Call of Duty. Különösen népszerűek még a sportjátékok és többjátékos programok. A játékosok elvárásai egyszerűen mások, mint 10 évvel ezelőtt, ezért nehéz kapcsolatot tartani egy olyan közönséggel, mely az évek során ennyire megváltozott - összegzi a szakember.