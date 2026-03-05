Máris jöhet az első komolyabb újratervezés az Intelnél

Egy évvel a vezérigazgatói kinevezését követően változtathatja meg az Intel bérgyártói stratégiáját Lip-Bu Tan, aki tavaly márciusban vette át a történelmi mélységekbe került amerikai vállalat irányítását. A cég pénzügyi vezérigazgató-helyettese, David Zisner egy szerdai konferencián arról beszélt, hogy a gyártónál rövidesen már a 18A gyártósorokon is megkezdődhet a külső partnerek ellátása.

A változás első olvasatra nem tűnik különösebben jelentősnek, az Intel menedzsmentje ugyanakkor korábban még arról beszélt elemzőknek és befektetőknek, hogy a 18A gyártástechnológia bevezetésének költségei csak akkor térülhetnek meg, ha az új gyártósorokon kizárólag az Intel saját chipjei - mint például a tavaly októberben bejelentett Panther Lake-alapú Ulra Series 3 lapkák - készülnek.

Eközben az Intel lázasan próbált ügyfeleket szerezni a bérgyártó üzletágának, mely a korábbi tervek alapján a 14A gyártástechnológiával kezdte volna meg a tömegtermelést valamikor az idei évben, a kihozatali arány azonban még a 18A gyártósorokon is csak most kezd jelentősebben javulni, az Intel pedig továbbra sem nevezett meg egyetlen ügyfelet sem a foundry üzletág alapjainak számító eljárás kapcsán.

Vélhetően a fenti körülmények együttesen játszanak közre abban, hogy Zisner szerint Tan a külső megrendelők bevonásával kívánja felpörgetni a termelést a jelenleg rendelkezésére álló eszközökkel, ami a legújabb generációs gyártósorok indulásának további késését vetítheti elő.

Az Intel bérgyártói stratégiájának változása emellett reakció lehet arra is, hogy a PC-gyártók a memóriapiac felől érkező nyomás miatt idén csökkenő forgalomra számíthatnak, ezáltal az Intel asztali PC-kbe és noteszgépeibe passzoló processzorai iránt is megcsappanhat a kereslet.

Elemzők január végén, az Intel pénzügyi jelentésének és előrejelzésének közzétételét követően azt jósolták, hogy a 14A gyártástechnológiából befolyó árbevétel valamikor 2028 második felében kezdhet számottevő mértékben hozzájárulni a foundry üzletág teljesítményéhez.