Személyi asszisztenst csinál a Google a Geminiből

Versenyelőnyt kovácsolna magának a Google az AI-szolgáltatások piacán a naponta milliók által használt fogyasztói alkalmazásaiból. A keresőóriás szerdán jelentette be a Gemini alkalmazásba integrált „Personal Intelligence” nevű szolgáltatást, mely egyelőre béta verzióban próbálható ki. A kvázi AI-asszisztensként viselkedő eszköz lehetővé teszi, hogy a csatlakoztatott Google-alkalmazásokban (pl. Gmail, Fotók, Keresés, YouTube-előzmények) gyűjtött felhasználói adatok alapján a Gemini személyre szabott válaszokat adhasson.

Ugyan a Gemini már korábban is hasznosítani tudott korlátozottabb módon más alkalmazásokból származó információkat, de a Personal Intelligence jobban kiterjeszti a hatótávot, és képes összefüggéseket keresni a különböző szolgáltatásokon átívelve. A Gemini 3 modellre épített rendszer egyszerre több alkalmazáson belül elemzi az információkat, és azokból következtetéseket tud levonni. Például összekapcsolhat egy Gmailben érkezett e-mailes megerősítést egy korábbi utazás fotóival, valamaint a felhasználó által a YouTube-on megtekintett videókkal, hogy asszisztáljon egy jövőbeli utazás megtervezéséhez. Mivel az AI-asszisztens nem csak reagál a kérdésekre, hanem proaktívan ajánlásokat tesz nem csak útiterv összeállításához, de bevásárláshoz vagy tartalomajánláshoz is, így még alkalmasabbá válik a virtuális személyes asszisztensi szerepkör betöltésére.

Az OpenAI és az Anthropic ugyan hatékony önálló AI-modellekkel rendelkeznek, de a Google a milliók által napi szinten használt Gmail, a YouTube, a Fotók vagy a Keresés szolgáltatásokat birtokolja, ezt az elérést és rengeteg adatot pedig a Personal Intelligence-szel további értékké tudja alakítani. A versenytársak ilyen kiterjedtségben nem rendelkeznek keresési előzményekkel, videónézési szokásokkal, fotókkal kapcsolatos információkkal, hogy integrálhassák azokat saját AI-szolgáltatásukba. A cég lépése azt üzeni az iparágnak, hogy a modellek mérete vagy teljesítményének optimalizálása után a következő mérföldkő a személyes, kontextuális és bizalmi alapú AI-élmény lehet.

Felmerül persze annak kockázata, hogy a mélyebb integráció potenciálisan érzékeny információkhoz adhat hozzáférést. A keresőcég tájékoztatása alapján a funkció alapértelmezetten ki van kapcsolva, a felhasználónak manuálisan kell aktiválnia és kiválasztani, hogy mely alkalmazások adataihoz ad hozzáférést. Az AI-eszköz csak akkor használja fel a személyes adatokat, amikor tényleg minőségibb választ tesznek lehetővé a plusz információk, de nem minden kérdésnél alkalmazza automatikusan a perszonalizációt.

A fejlesztés szerda óta érhető el az Egyesült Államokban a Google AI Pro és AI Ultra csomagok előfizetőinek, de a vállalat közlése szerint a technológiát később az ingyenes Gemini alkalmazásba és a Search AI módjába is bevezeti.