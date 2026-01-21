Munkába áll a ChatGPT életkorbecslő modellje

Sam Altman tavaly októberben jelentette be, hogy az OpenAI ChatGPT-jének felnőtt felhasználói a jövőben a chatbot egy kevésbé cenzúrázott, kifejezetten nagykorúak általi használatra kialakított, akár „erotikus” tartalmakat megjelenítő verziójához férhetnek hozzá. Az ehhez szükséges korhatár-besoroló rendszer indulását az idei év első negyedévére saccolták, amit a cég keddi bejelentése szerint sikerül is tartani. Az OpenAI életkorbecslő modellje a ChatGPT fogyasztói szintjeibe beépülve aktívan segíti abban a vállalatot, hogy azonosítani tudja a 18 év alattiak fiókjait. A modellt a következő hetekben kezdik el bevezetni az Európai Unióban a helyi szabályozásokhoz hangoltan.

Fidji Simo, a vállalat alkalmazásokért felelős vezetője szerint kulcsfontosságú, hogy az életkort megfelelően képes legyen megtippelni a rendszer a fiatalkorúak védelmében, vagy éppenséggel azért, hogy egy felnőttet ne nézzen gyermeknek. A modellt december eleje óta egyes országokban már teszteli az OpenAI. A megoldás egyfajta automatizmust visz be az elmúlt hónapokban bevezetett szülői felügyeleti eszközök mellé, melyek lehetőséget adnak a szülőknek arra, hogy ChatGPT-fiókjukat e-mailen keresztül összekapcsolják a tinédzser fiókjával, és idősávokat szabjanak ki a használatára, letiltsanak bizonyos funkciókat, vagy konkrét órákra letiltsák a chatbot elérhetőségét.

Az OpenAI által fejlesztett modell a fiókkal kapcsolatos aktivitásokat és a felhasználó viselkedésére jellemző jelek kombinációját használja fel a feltételezett életkor megsaccolásához. Ezek közé tartoznak olyan faktorok, minthogy a felhasználó jellemzően mikor és mire használja a fiókját, mikor hozta létre a fiókot.

Az OpenAI tavaly szeptemberben jelentette be, hogy dedikáltan 18 év alattiak számára használható változatot indít az OpenAI a ChatGPT szolgáltatásból, hogy hatékonyabban tudja védeni a fiatalabb felhasználókat. A rendszer a kiskorú azonosítása után automatikusan a chatbot korlátozottabb felületére irányítja át, mely blokkolja az erőszakos és szexualitást ábrázoló tartalmak megjelenítését, illetve egyes aktivitások esetén akár a bűnüldöző szerveket is értesíti. A startup a későbbiekben szeretné pontosabbá és megbízhatóbbá tenni a rendszert, mely megbecsüli az adott felhasználó életkorát, és ezáltal elkülöníti a veszélyeztetett korosztályt.

Az OpenAI számára egyre nyomasztóbb és sürgetőbb a kiskorúak védelme. Az amerikai szövetségi kereskedelmi bizottság (FTC) nemrég több technológiai vállalat ellen vizsgálatot indított annak átvilágítására, hogy az AI-alapú modern chatbotok milyen potenciális negatív hatásokkal bírhatnak a gyermekek és tinédzserek mentális egészségére, de főleg azt, hogy az AI-szolgáltatások üzemeltetői milyen lépéseket tettek a csevegőbotok biztonságosságának értékelésére. Augusztus végén indított pert az OpenAI ellen egy kaliforniai házaspár is tinédzser fiuk halálának kapcsán azzal a váddal, hogy a ChatGPT segíthette a fiatalt abban a folyamatban, hogy véget vessen életének.

Van még hova fejlődni

Szabályozói nyomásra a különféle más online platformokat fejlesztő cégek számára sürgetőbbé vált az életkorhatárok betartása. Egy hete a ByteDance tulajdonában lévő TikTok jelentettebe, hogy egy új AI-alapú életkor-ellenőrző rendszert tesztelt az elmúlt év során az Egyesült Királyságban, melyet a következő hetek során széles körben bevezet Európában a 13 évnél fiatalabb, de életkorukról hazudó felhasználók azonosításához. A rendszer különböző faktorokat vesz figyelembe a fiók tulajdonosának életkorára vonatkozó becsléshez, köztük a profilhoz fűződő adatokat, a közzétett videókat, megtekintési szokásokat és általánosságban az aktivitást. A feltételezhetően kiskorúhoz tartozó megjelölt fiókat nem távolítja el rögtön a platform, előtte egy dedikált moderátori csapat vizsgálja felül a döntést a félreértések elkerülése végett.

Az eddigi tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az életkormeghatározó fejlesztések korántsem működnek tökéletesen.

Január elején a a leginkább tinédzserek által használt Roblox kreatív platform kötelezővé tette az Egyesült Államokban és több más régióban az addig opcionális életkor-ellenőrzést, mely egy szelfi feltöltésével, illetve a személyi igazolvánnyal rendelkezők esetében opcionálisan az okmány befotózásával jár. Azonban a kötelezővé tett életkor-ellenőrzés célja, hogy a fiatalkorú felhasználó csak a vele egyező korosztályba tartozó társaival tudjon csevegni a Robloxon keresztül, egyelőre totális kudarcnak bizonyul.

A beszámolók szerint több alkalommal előfordult, hogy az algoritmus fiatalabbnak becsülte a koránál a felhasználót, és ennek a fordítottja is - ami leginkább azért probléma, mivel ezzel az egy korosztályba tartozó barátokkal való kapcsolattartás is ellehetetlenül bizonyos esetekben. Ha ez nem lenne elég, a rendszer rendkívül könnyen átverhető, melynek ízére a platformot használó gyerekek hamar rá is éreztek.

A szakértők szerint egyébként a jelenleg elérhető legjobb kormeghatározó technológia is körülbelül kétéves hibaablakkal dolgozik, így jó eséllyel a 16 és 20 év közöttiek csoportjába esők találkozhatnak majd legtöbbször téves megjelölésekkel. A ChatGPT esetében is lesz lehetőség a fellebbezésre: ha valakit tévesen minősít a rendszer fiatalkorúnak, a teljes jogosultság visszaállításához igzolnia kell magát a beállítások közt egy önarckép feltöltésével.