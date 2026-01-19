Világszerte elérhető az olcsó ChatGPT

A ChatGPT-fejlesztő OpenAI tavaly augusztusban tette elérhetővé eleinte csak Indiában a Go utótaggal ellátott, a már meglévő ajánlatoknál lényegesen olcsóbb előfizetési csomagot. A globálisan jelenlévő szolgáltatások esetében gyakori, hogy az árérzékenyebb piacokon, például a világ egyik legnépesebb országának számító Indiában elérhetőbb/olcsóbb csomagokat indítanak annak érdekében, hogy megcélozzák a helyi internetfelhasználókat, és később még több piacra bevezessék az ajánlatot.

A cég bejelentése szerint a ChatGPT Go minden piacon hozzáférhetővé válik, ahol a ChatGPT használható, így Magyarországon is, ahol a havi előfizetési díj 2 990 forint a szolgáltatás hivatalos honlapja szerint. Ez a lépés is azt mutatja, hogy a fogyasztói mesterséges intelligencia piacán látható versenyben a fókusz átkerült a napi használatra és az elérhető árazásra ahelyett, hogy a fejlesztők a „legfejlettebb modell” ígéretével csábítanák a hétköznapi felhasználókat. Ez különösen igaz azokon a piacokon, ahol a megfizethetőség és a mobilplatform a növekedés kulcsa.

Az OpenAI fogyasztói terméke ezzel egy többszintű ökoszisztémává épült fel: az ingyenes felhasználóknál több előnyt kapnak a középső szintnek tekinthető Go előfizetői, míg a Plus és a Pro ajánlatok a heavy usereket és a szakembereket célozzák meg. A Go előnye, hogy fejlett funkciókhoz kínál kiterjedt hozzáférést prémium árazás nélkül: bővített hozzáférés jár a legújabb GPT‑5.2 modellhez, és az ingyenes csomaghoz képest tízszer több üzenet, fájlfeltöltés és képgenerálás lehetséges. A csomag egyben tágabb kontextusablakot kínál az instant csevegéshez, így a chatbot idővel több, a későbbiekben akár releváns és felhasználható információt jegyez meg a bevitt párbeszédek alapján.

A ChatGPT Plus (havi 8 990 forint) még kiterjedtebb hozzáférést biztosít a fejlett modellekhez, beleértve a GPT‑5.2 Thinking modellt. Magasabb korlátokat kínál az üzenetek, fájlfeltöltések, memória és kontextus terén, így a chatbot több részletet képes megjegyezni a korábbi beszélgetésekből. Emellett hozzáférést kínál a Codex kódolóügynökhöz, és főleg a mélyebb érvelést igénylő feladatokhoz ajánlják, mint például a tartalom- és dokumentumkészítés, tanulás és kutatás, vagy adatelemzés. A havi 89 900 forintos ChatGPT Pro ezen felül a legújabb funkciók kutatási előnézetben való hozzáférését teszi lehetővé a haladó felhasználónak.

Egyre közelebb a hirdetések

Bár az AI modellekhez fejlesztett alkalmazások használata kapcsán elsősorban az előfizetési díjakból folyik be bevételük az üzemeltetőknek, ez idővel változhat, így már szinte mindegyik platform vizsgálja a hirdetések megjelenítésének lehetőségét a felületein. Az OpenAI a ChatGPT-be ágyazott alkalmazás-piacteret tavaly év végén indította el, mely a jövőben az egyik fontos monetizációs forrás lehet majd.

A Go csomag bevezetésével a cég egyben megerősítette a hírt is, miszerint elkezdi tesztelni a hirdetéseket a ChatGPT-ben egyes amerikai felhasználók számára – különösen az ingyenes és a Go csomagok felhasználóinak körében, miközben a prémium csomagok teljesen hirdetésmentesek maradnak. A globálisan elérhető olcsóbb csomag a hirdetésekkel kiegészítve erősebbé teheti a ChatGPT-t a globális versenyben, különösen azokon a piacokon, ahol a felhasználók kiterjedtebb hozzáférést és extra funkciókat szeretnének, de nem hajlandóak kifizetni a súlyos havidíjakat.