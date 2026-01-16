Már egymillió Gondosórát osztottak ki - részben kérés nélkül

Fontos mérföldkőhöz, egyben a projekt RRF-alapú (vagyis az Európai Unió helyreállítási alapjára épülő) finanszírozásának befejezéséhez ért a Gondosóra-program, azzal, hogy a héten átvette az egymilliomodik Gondosóra-felhasználó az eszközét személyesen Orbán Viktor miniszterelnöktől.

A Gondosóra programot 2022 tavaszán indították útjára egy olyan kormányzati kezdeményezésként, melynek célja elsősorban az volt, hogy az egyedül élő idősek kezébe (vagyis adott esetben kezére) egy olyan eszköz kerüljön, melyen keresztül baj esetén egy gombnyomással segélyhívást tudnak indítani egy diszpécserközpont felé, ami értesíti a megjelölt hozzátartozókat vagy szükség esetén a hatóságokat.

Az eszközt alanyi jogon, ingyenesen biztosította a kormány minden 65. életévét betöltött igénylőnek, tavaly áprilistól pedig a 80 éven felettieknek már igényelniük sem kellett a megoldást, azt automatikusan kipostázták a részükre.

Ekkor egyébként már 750 ezer ilyen segélyhívó volt regisztrálva az országban, mostanra pedig a 65 év feletti lakosság mintegy fele rendelkezik már ilyen eszközzel a Központi Statisztikai Hivatal adataiból kiindulva.

A projekt, melynek kedvezményezettje a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. és a Digitális Kormányzati Fejlesztési és Projektmenedzsment Kft., csaknem 109 milliárd forintos keretösszegből gazdálkodhatott, a szerződött támogatás összege pedig meghaladta a 84 milliárd forintot - összehasonlításképpen pont ennyi a januártól kivitelezési szakaszába lépő Gigabit Magyarország Program nevű országos szélessávú hálózatfejlesztési projekt támogatási keretösszege.

Az eszközök beszerzésén túl ebből a keretből finanszírozták az infrastruktúra és a diszpécserszolgálat működését is. Ez utóbbi feladatok ellátásával részben a 4iG Nyrt-t bízták meg a projekt indulásakor.

A projekt tervezett befejezési dátuma 2025. december 31. volt, ám a honlapon szereplő információk szerint a program működése ezt követően is biztosított.