Jönnek a hirdetések a Threadsre

A többek közt Facebook és Instagram platformokat birtokló Meta szerdán bejelentette, hogy jövő héttől kezdődően világszerte hirdetéseket kezd el megjeleníteni az egykori Twitter (ma már X) riválisának szánt Threads mikroblog szolgáltatásban. A Wall Street elemzőinek várakozásai szerint a platform jelentős bevételi csatornává válhat a cég számára a monetizálás után.

A reklámok bevezetése fokozatosan történik, ami egyes régiókban akár több hónapot is jelenthet. A vállalat eleinte csak amerikai és japán felhasználók körében tesztelte a hirdetéseket tavaly januárban, a hetekben induló bevezetés viszont már globális kiterjedtségű lesz, és valamennyi piacot érint, ahol jelen van a szolgáltatás. A Meta a későbbiekben új hirdetési formátumokat tervez bevezetni a kínálatba, valamint harmadik féltől származó hitelesítési szolgáltatásokat szeretne integrálni, melyek már elérhetők a Facebookon és az Instagramon.

A Meta legfiatalabb platformja körül a megjelenését követően óriási volt a felhajtás, már az első napokban több tízmillióan próbálták ki, ám az érdeklődés viszonylag hamar elült. A Threads 2023-ban jelent meg az Európai Unióban, azóta pedig fokozatosan igyekszik növelni felhasználói bázisát újabb és újabb szolgáltatások bevezetése révén. Az elmúlt hónapokban bevezetett új funkciók gyümölcsöt hoztak: mobilon már többen használják aktívan naponta a Threads-t, mint a rivális X-et.

Az elemzőcég szerint a napi mobilhasználat meglendülését számos más tényező befolyásolhatta, például a Meta többi közösségi alkalmazásából (pl. Facebook, Instagram) származó keresztpromóciók, továbbá a Threads az elmúlt években számos funkcióval bővült - többek közt az érdeklődési alapú közösségek bevezetése mellett sikerült integrálni a privát üzeneteket, hosszú szöveges üzeneteket, eltűnő bejegyzéseket és más fejlesztéseket.

A Meta hivatalos adatai szerint 2025 augusztusában a Threads havi aktív felhasználóinak száma meghaladta a 400 milliót, ezt követően októberben lehetett hivatalos számról hallani, akkor 150 milliónál járt a Threads összesített napi aktív felhasználóinak száma.