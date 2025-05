Egyre közelebb a döntés a Meta lehetséges feldarabolásáról

Hét hét után lezárultak a Meta és az amerikai szövetségi kereskedelmi bizottság (FTC) közti versenyügyi per meghallgatásai, melyek során a közösségi óriás vehemensen védte az Instagram és a WhatsApp szolgáltatásokhoz fűződő több mint egy évtizede lezárult felvásárlási ügyleteit. Az FTC arra kérte James Boasberg szövetségi bírót, hogy írja elő a Facebook számára a 2012-ben vásárolt Instagram és a 2014-ben megszerzett WhatsApp értékesítését, vagyis lényegében a cég háromtagú fő szolgáltatásportfóliójának feldarabolását, mivel a közösségi hálózatok és szolgáltatások piacán az elmúlt évtizedben túlságosan nagyra nőtt, erősebb versenytárs nélkül.

A Meta kitartott amellett, hogy az FTC vádjai gyenge lábakon állnak, és már rég jóváhagyott ügyletek visszavonását szeretné kikényszeríteni, miközben nem mérlegeli a valós versenyhelyzetet, amit a TikTok és hasonló szolgáltatások jelentenek számára. Az ügy végére egyelőre még nem került pont, a két félnek még négy hónapnyi ideje van arra, hogy írásban is előterjeszthesse álláspontját. A bíró ezt követően, még az év vége előtt dönt arról, hogy a Metának valóban illegális monopóliuma van-e a közösségimédia-piacon, és hogy az a fent említett két szolgáltatás akvizíciójának köszönhető-e.

Egyelőre kérdéses, hogy Boasberg kinek az oldalára hajlik, és gondolkodik-e feldarabolásban. Elképzelhető az is, hogy csak az egyik szolgáltatás eladását írná elő, bár a bizottság szerint mindkét alkalmazás leválasztása szükséges lenne a helyzet megoldásához. Az FTC olyan irányú javaslatot is tett, hogy kötelezzék a Metát a platformok átjárhatóbbá tételére, ami szintén élénkítő hatással lenne a versenyre. De akár még arra is van esély, hogy a két fél egy közös megegyezésre jusson, bár az FTC korábban már elutasította a Meta egymilliárd dolláros egyezségi ajánlatát, így erre még kisebbnek tűnik az esély.

A folyamat azonban még évekig elhúzódhat a bírói döntés után: bármelyik fél javára is dönt Boasberg, valószínűleg gyors fellebbezés várható majd a másik oldalról, főleg hogy a Meta láthatóan a végsőkig képes védeni saját ügyleteit. Ez annak fényében nem meglepő, hogy az Instagram a legfontosabb bevételi forrása az Egyesült Államokban, 2025 eddigi bevételeinek több mint 50 százalékát fedi le, így foggal-körömmel ragaszkodik hozzá. Az ítélet csak arra vonatkozik majd, hogy a Meta megsértette-e a versenyellenes törvényeket. Ha a bíróság az FTC oldalára áll, azt újabb tárgyalás követheti a Meta magatartásából eredő károk kezelésének és orvoslásának módjairól.

Boasberg szerint a kulcskérdés, hogy az FTC pontosan milyen definíciót alkalmaz a piacra, ez lehet az ügy leggyengébb pontja. Az FTC szerint a Meta a közösségi hálózatok piacának egy szűken meghatározott szegmensét uralja, amelyet „személyes közösségi hálózati szolgáltatásoknak” neveznek, és amely a barátok és a család összekapcsolására összpontosít. A Meta szerint az emberek összekapcsolása többé már nem tekinthető a fő felhasználási céljának, mint a kezdetekkor, ráadásul a kompetitív közösségimédia-piac az olyan versenytársakkal, mint a TikTok, azóta arra kényszerítette, hogy többek közt a hírfolyam algoritmusát és új funkcióit is a versenytársakhoz igazítsa. Mivel az FTC nem tudta bizonyítani, hogy az emberek elsősorban az összeköttetés miatt használják a Meta appjait, és egy nagyon kicsi piaccal érvelnek, így a közösségi cég oldalára hajthatta a vizet.

A döntés nem csak a Meta jövőjét fogja meghatározni, de az egész technológiai szektor felvásárlási gyakorlatait illetően is iránymutató lehet. Egy esetleges, a Meta számára kedvezőtlen ítélet precedenst teremthet, és újraértelmezheti a nagy technológiai vállalatok növekedési és felvásárlási stratégiáit.