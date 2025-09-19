Elkezdett nyíltan beszélni a 2G-lekapcsolásról a hatóság
A 3G-korszak után a 2G-korszak lezárására is készülnek az érintett szervezetek, szolgáltatócégek, ám még mindig van a háztartásokban nagyjából 1,3 millió mobil, melyek már csak 2G-s használatra alkalmasak a 3G-hálózatok 2022-23-as lekapcsolását követően.
Minden érintettnek készülnie kell a 2G kivezetésére - írja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) témában kiadott közleményében, mely az első olyan, aktív kommunikáció a szakhatóság részéről, melyben a sokáig tabunak tekintett 2G-s lekapcsolási folyamat lehetséges forgatókönyvéről beszél.
A téma az NMHH és a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) közös szakmai konferenciáján került szóba, ahol a hatóság frekvencia- és azonosításgazdálkodási igazgatója, Kollár Péter azonnal fel is vázolta a legfőbb aggályt a 2G-lekapcsolást illetően:
Míg a három éve lezajlott országos 3G-lekapcsolás után a kompatibilis eszközök vissza tudtak migrálni a 2G-s hálózatokra, addig a 2G-lekapcsolást követően már nem áll rendelkezésre egy ilyen "védőháló" a modernebb hálózatokkal nem kompatibilis készülékek számára.
Az AI és a nagy full-full-stack trend Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is.
Márpedig ezekből még ma is akad a háztartásokban - az érintettek becslése szerint nagyjából 1,3 millió nyomógombos mobilkészülék lehet ma még használatban, nem beszélve a különböző ipari eszközökről, köztük többek között vagyonvédelmi vagy flottakövető rendszerekről vagy éppen pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó megoldásokról.
A 2G-lekapcsolás szolgáltatói berkekben már régóta téma, olyannyira, hogy a Magyar Telekom már tavaly bejelentette, hogy jövő év elején lekapcsolja 2G-s hálózatát, a forgalmat pedig a Yettellel kötött megállapodás értelmében áttereli a partnerszolgáltató hálózatára.
Az így megmaradt két rádiós infrastruktúra (One-Yettel) végleges lekapcsolását valamikor 2028 és 2030 közt várják a szakemberek, ebben már a 3G-s lekapcsolás idején is konszenzus volt. A fentebb említett hálózatmegosztási projekttel valójában már elkezdődik a soft-lekapcsolás hazánkban, mely a 3G-hez hasonlóan várhatóan fokozatosan zajlik majd, mely során a résztvevők folyamatosan tájékoztatják az érintett lakosságot, szervezeteket.
Arról egyelőre nincs információ, hogy a 3G-s lekapcsolás idején elindított készülékcsere-programhoz hasonlót tervez-e a 2G-s lekapcsolásra is a hatóság. Az állami készülékcsere-támogatás keretében a 3G-s korszak alkonyán mintegy 120 ezer elavult készülék cseréjére igényeltek vissza nem térítendő támogatást a jogosultak, melyre összesen 4,2 milliárd forintot költött akkor az állam. A program második etapjában nem csak a 3G-s, hanem a kizárólag 2G-képes készülékek cseréjének támogatását is lehetett igényelni.