Dedikált fordítófelületet indított az OpenAI

Minden különösebb fanfár nélkül ma elindított egy dedikált, szövegfordításra specializálódott weboldalt az OpenAI ChatGPT Translate néven, mellyel a mesterséges intelligencia szegmens meghatározó szereplője vélhetően a Google Translate babérjaira kíván törni.

Az új szolgáltatás egyelőre azonban jóval korlátozottabb repertoárt kínál a felhasználóknak, mint a keresőcég hosszú évek óta működő webes fordítója, mely saját applikációt is kapott az idő során.

A ChatGPT Translate így jelenleg csak folyószöveget tud lefordítani és csupán ötven nyelvet támogat (a magyar nincs köztük), azaz komplett weboldalak, vagy képeken szereplő szövegek, hangjegyzetek fordítására nem vagy csak korlátozottan alkalmas (úgy tűnik, hang fordításához csak a mobilos böngészőkön futó változat használható).

Az OpenAI megoldása ugyanakkor a Google saját fordítójával ellentétben képes a felhasználó választása szerint a lefordított szöveg stílusát manipulálni, illetve az éppen gépelt folyószöveget valós időben, folyamatosan fordítja le a rutin.

A ChatGPT egyébként évek óta képes szövegfordításra a megszokott promptból a felhasználó választása szerinti modellt használva - ez utóbbi pontos mibenléte a ChatGPT Translate esetében nem ismert.