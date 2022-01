Jön a Google Meet beépített fordítója

Minden felhasználó számára elkezdte kiterjeszteni a Google Meet a beszélgetések valós idejű fordítására képes megoldását. A funkció videóhívások közben, felirat formájában jeleníti meg az elhangzottakat a választott nyelven. Maga a nyelvválasztás egyelőre eléggé korlátozott, csak az angol nyelvű tárgyalásokat lehet lefordítani francia, német, portugál vagy spanyol nyelvre. Ha a megoldás beválik, akkor viszont várhatóan sorban jelennek majd meg a további nyelvek az alkalmazásban.



Ahogy a vállalat a bejegyzésében megjegyzi, a nyelvi korlátok kiküszöbölésével a tárgyalások hatékonyabbá tehetők a globális szervezeteknél. Ha mindenki a saját nyelvén beszélhet, akkor egyszerűbb az információmegosztás, a tanulás vagy a csapatmunka. Igaz lehet ez a multinacionális vállalati környezetre, ahol a távolságok miatt eddig sem voltak szokatlanok a videóhívások.

A korlátozások miatt viszont a valós idejű online képzések is elterjedtté váltak videochat formájában. Így a feliratokat fordító megoldás a tréningekre vagy akár a konferenciákra is új csoportokat hozhat be, akik a nyelvtudás hiánya miatt maradtak eddig távol a tanulástól.



A beépített fordító a tavaly szeptemberben indult tesztfázishoz hasonlóan egyelőre csak a Workspace felhasználónak lesz elérhető, a webes és a mobilos változatban egyaránt (pontosabban Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching & Learning Upgrade, Education Plus csomagban).



A bekapcsoláshoz a Beállításokon belül a Feliratokat kell keresni, majd a Felirat nyelvét angolra és a Felirat lefordítását a négy nyelv egyikére állítani. A feliratozás egyébként fordítás nélkül is működik angol, francia, német, portugál és spanyol nyelven. Fontos azonban, hogy a hívás rögzítése után a feliratok nem jelennek meg a felvételen, azaz csak a tárgyalás során lehet élvezni a feliratozás és a feliratfordítás előnyeit.



VERSENYHELYZET



A videochates fejlesztési verseny kiélezett a nagy szolgáltatók között a feliratozások tekintetében is. A Microsoft Teams tavaly tavasszal jelentette be saját angol nyelvű feliratozó megoldását, amelyet 2021. őszént terjesztett ki 27 új nyelvre (a magyar nincs köztük). Ezenkívül az angolnyelvű videók élő feliratozása ingyenesen működik Zoomon és a Google Chrome segítségével is. Ezek azonban nem nyújtanak a felirat mellé fordítási lehetőséget. A Cisco Webex ennél tovább ment a fejlesztésben, az angol nyelvű videók feliratainak fordítására tavaly november óta több mint 100 nyelven képes (köztük magyarul is!), de a valós idejű fordítás csak fizetős bővítményként elérhető.