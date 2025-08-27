Duolingósodik a Google Fordító

A jövőben már nem csak fordít, de tanít is a világ legnépszerűbb tolmácsa, a Google Translate (Fordító) – jelentette be a keresőcég. A szolgáltatásba érkező, nyelvek elsajátításához szánt új funkció fő érdekessége, hogy AI segítségével a felhasználó igényeihez és elérni kívánt céljaihoz igazítja az egyes gyakorlófeladatokat. A Fordító egyelőre csak angolul nyújt segítséget a spanyol és francia gyakorlásához, illetve a spanyol, francia és portugál ajkúaknak az angol elsajátításához az androidos és iOS-es mobilalkalmazásokon belül.

Az egyelőre béta verzióban elérhető Gyakorlás eszköz egy dedikált gombbal hívható elő, utána az aktuális nyelvismeret szintjére és az elérni kívánt célra vonatkozó információkat kell megadni, vagy választani az olyan általánosabb kategóriák közül, mint a szakmai beszélgetések, mindennapi interakciók, vagy a barátokkal és családdal való kommunikáció gyakorlása.

A Google Fordító ezután a Gemini AI-modelleket használja a leckék generálásához, és figyelembe veszi, hogy például egy középszintű spanyol nyelvtudással rendelkező felhasználó fő célja az, hogy kommunikálni tudjon egy szállásadó családdal a külföldi tanulmányútja alatt, vagy valaki csak egy kávét szeretne rendelni a vakációja alatt. A főként szavak felismerésén és párosításán alapuló gyakorlatok felépítése leginkább a Duolingo nyelvtanuló alkalmazás módszerére hasonlít, és annak vetélytársává nőhet, amennyiben a későbbiekben további fejlesztéseket kap.

A Fordító mobilos verziójába beépült ezen felül egy élő fordítást lehetővé tevő eszköz, amivel a különböző nyelveken kommunikáló felek közt zajló társalgás oda-vissza fordítása kérhető a preferált nyelvre. A Google Pixel 10 élő fordításával ellenben azonban a Fordító app nem próbálja mímelni AI segítségével a beszélő felhasználó hangját. Az élő fordítás egyelőre az Egyesült Államokban, Indiában és Mexikóban élő felhasználók számára érhető el, és több mint 70 nyelven működik, beleértve az arab, francia, hindi, koreai, spanyol és tamil nyelvet.