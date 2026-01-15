Az előfizetések hajtották meg az appok piacát

Ugyan az alkalmazások letöltési számai ismét csökkentek 2025-ben a Google Play Áruházban és az Apple App Store-ban, ezzel ellentétesen a felhasználók minden korábbinál több pénzt költöttek appokra és szolgáltatásokra – összegzi az Appfigures éves piaci jelentése. Ennek hátterében egy egyre erősödő trend áll, ami az előfizetésekre és appon belüli vásárlásokra épülő üzleti modellekre való átállást mutatja.

2025-ben a mobilalkalmazások összesített letöltési száma 106,9 milliárd volt a globális piacot nézve, ami 2,7%-kal kevesebb az egy évvel korábbi eredménynél. Ezzel már ötödik egymást követő éve csökken az érték. A világjárvánnyal sújtott 2020-ban még 135 milliárd fölött volt a letöltések száma, azóta viszont jelentős visszaesést lehet látni. Különösen a mobiljátékok szenvedték meg az éveket: ebben a kategóriában a letöltések 8,6%-kal csökkentek 2025-ben egy év alatt, míg a nem játék jellegű alkalmazások letöltése enyhén nőtt (1,1%), de még így sem sikerült ellensúlyozni a csökkenő mértékű összletöltést.

A letöltések visszaesése mellett az appokra fordított összeg meredeken nőtt: a globális fogyasztói költés elérte az 155,8 milliárd dollárt, ami 21,6%-os emelkedés az előző évhez képest. Először fordult elő, hogy a játékokból származó bevételeket meghaladták a nem játékokból származó bevételek, ami az elemzőcég szerint arra utalhat, hogy a fogyasztók egyre többet költenek szolgáltatásokra, tartalomra és előfizetésekre a napi szinten aktívan használt appokban.

A csökkenő letöltési számok ellenében növekvő bevételek arra engednek következtetni, hogy a fejlesztők egyre többen állnak át az egyszeri letöltésen alapuló modellről a folyamatos tartalom- és szolgáltatásalapú bevételszerzésre. Az előfizetések, prémium funkciók, és egyéb in-app vásárlások értéke egyre nagyobb súllyal járul hozzá az összbevételhez.

A letöltések csökkenése részben annak is köszönhető, hogy a felhasználók ritkábban telepítenek új appokat, miközben a meglévő alkalmazások megtartása és aktív használata hangsúlyosabbá vált. A mobiltulajdonosok főleg a napi tevékenységeket támogató funkciókra és appokra koncentrálnak, így nő a felhasználói elköteleződés és a hosszabb távú bevételi potenciál.

Akadtak persze kiugró példák, különösen az AI-alapú szolgáltatások arattak nagy sikert mobilplatfomon: a beszámolók szerint a ChatGPT mobilapp több milliárd dolláros fogyasztói költést generált világszerte 2025-ben.