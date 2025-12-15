Kiverte a biztosítékot Szibériában a Roblox bannolása

A Ukrajnában zajló háborúnak évek óta velejárói a kölcsönös szankcionáló és korlátozó intézkedések, melyek közül az egyik legújabb, nyugati platformok visszaszorítására tett hatósági intézkedés szokatlan felzúdulást váltott ki Oroszország egyik legbarátságtalanabb régiójában.

A helyi sajtó tudósítása szerint a Moszkvától nagyjából 2900 kilométerre keletre található szibériai Tomszkban több tucat helyi lakó transzparenst ragadott és utcára vonult, miután az orosz hírközlési hatóság, a Roszkomnadzor betiltotta az országban az egyik, fiatalkorúak körében legkedveltebb kreatív-gaming platformot, a Robloxot.

A hatóság érvelése szerint erre azért volt szükség, mivel a

Roblox tele van olyan nem megfelelő tartalmakkal, amelyek negatívan befolyásolhatják a gyermekek szellemi és erkölcsi fejlődését.

A tomszki Vlagyimir Viszockij-parkban összesereglett tüntetők többek között "El a kezekkel a Robloxtól" és a "Roblox a digitális vasfüggöny áldozata" transzparensekkel jelentek meg, majd a havas parkban eltöltött jó hangulatú beszélgetést követően békésen hazavonultak.

fotó: reuters

Oroszországban olyan óriásplatformok állnak jelenleg korlátozás vagy éppen teljes tiltás alatt, mint a Snapchat, a Facebook, az Instagram, a WhatsApp vagy éppen a YouTube, ám eddig egyik platform kapcsán sem tartottak hasonló megmozdulást az országban.

A Roblox betiltása szokatlanul megosztotta az orosz közvéleményt, így többen azon a véleményen vannak, hogy a hasonló tiltások csak arra alkalmasak, hogy megtanítsák a fiataloknak, hogyan tudják játszi könnyedséggel, tipikusan VPN-kapcsolat közbeiktatásával kijátszani a hasonló korlátozásokat.