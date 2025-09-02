Kamuhír terjed a Gmail kritikus biztonsági incidenséről

Kisebbfajta pánikot keltett a Gmail felhasználók nagyobb tömegei körében a médiában az elmúlt napokban, hetekben terjedő hír, miszerint hackerek átjutottak a Gmail biztonsági védvonalain és minden fiókra veszélyessé váltak. A híresztelések szerint a cég ezért mind a 2,5 milliárd felhasználójának figyelmeztetést küldött a veszélyről, illetve annak elhárítási módjáról, módjairól.

A sztori annyira elszabadult az interneten, hogy a Google kénytelen volt külön blogposztban cáfolni a pontatlanságokat:

Számos pontatlan állítás jelent meg nemrég, melyek tévesen közlik, hogy az összes Gmail felhasználót érintő figyelmeztetést adtunk ki. Ez a híresztelés azonban teljesen alaptalan

-áll a blogposztban, mely nem részletezi konkrétan, hogy milyen biztonsági incidensről számolnak be pontosan az ominózus hírek. A cég ugyanakkor hozzáteszi, hogy a Gmail biztonsági rendszerei továbbra is hatékonyan védik a felhasználókat, amit az is jelez, hogy a beérkező adathalász és egyéb malware támadások 99,9%-át blokkolja a védelem.

Az eset ugyanakkor mégsem minden alap nélküli, a cég egyes Salesforce-rendszereit a nyár elején valóban adathalász támadásokra használhatták fel, ezt az ügyet azonban a Google már korábban kezelte és lezárta.

A blogposztban a Google ezzel együtt ismételten felhívja a figyelmet a fiókok megfelelő védelmére, így elsősorban a hagyományos felhasználói név és jelszó párosánál magasabb fokú biztonságot nyújtó azonosítókulcsok vagy jelkulcsok (passkey) használatára.