Nyílt AI-modellel erősít az Nvidia

Chipek szállításával már óriási vagyonra tett szert a mesterséges intelligencia iparág platformjait működtető hardvermegoldások elsődleges globális szállítója, az Nvidia, mely újabb lépést tesz afelé, hogy a szoftveres téren is erősítse piaci pozícióját. A félvezetőgyártó egy új modellcsaládot jelentett be hétfőn, melynek tagjait főleg AI-ügynökök fejlesztéséhez pozicionálja.

A merész kijelentés szerint az Nvidia Nemotron 3 a „leghatékonyabb nyílt modellcsalád” erre a célra, és három verzióban érhető el. A Nemotron 3 Nano egy költséghatékonyabb, kisebb modell célzott feladatokhoz, míg a 3 Super variánst ügynökalkalmazásokkal való munkához tervezték, míg a legnagyobb Ultra variáns a komplexebb, többlépéses feladatok megoldására alkalmas. A Nemotron 3 család összességében nagyobb hatékonyságot és gyorsabb feldolgozást kínál elődeinél, miközben nyitott és testreszabható architektúrával rendelkezik.

Jensen Huang, az Nvidia alapítója és vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a cég a nyílt platformban hisz, egyben a nyílt forráskódú szoftverek kínai dominanciájára is figyelmeztette a piaci szereplőket. Huang szerint az amerikai-kínai feszültség miatt fennáll annak veszélye, hogy az USA-t felkészületlenül érinti majd, ha a kínai szoftverek meghódítják a világot.

A nyílt forrású modellek előnye, hogy a kutató-fejlesztő közösség és vállalati szereplők szabad hozzáférést kapnak, így módosíthatják és beépíthetik a megoldásokat saját rendszereikbe. Ez csökkenti a vendor lock-in kockázatát és elősegíti az AI-kutatás szélesebb körű elterjedését is. A nyílt forráskódú AI-t előnyben részesítő cégek vagy kormányok a testreszabhatóságot élvezhetik fő előnyként, a privát jelleg pedig lehetővé teszi, hogy a szervezetek az adatokat saját belsős rendszerükben dolgozzák fel az AI-modellt fejlesztő cég szerverei helyett.

A cég új modellek bejelentése mellett egy felvásárlásról is hírt adott: a Slurm nevű nyílt forrású munkaterhelés-kezelő (workload manager) szolgáltatás fejlesztője, a SchnedMD nem nyilvános összegért kerül a chipgyártóhoz a több mint évtizedes együttműködés után. A Slurm főleg nagy teljesítményű számítási rendszerekben (HPC) és AI infrastruktúrákban tölt be fontos szerepet, mivel hatékonyan ütemezi a különböző számítási feladatokat és optimalizálja a GPU-k erőforrásainak kihasználását — ez különösen generatív AI és nagy modellek esetében hasznos.

Az Nvidia tehát nem csupán hardvergyártó kíván lenni, hanem olyan teljes stacket szeretne nyújtani, amely a GPU-któl a vezérlő- és ütemező rendszereken át a nyílt forráskódú AI-modellekig minden komponensre kiterjed - ez versenyelőnyt biztosíthat számára a zárt, licenc alapú AI rendszereket kínáló fejlesztőkkel szemben.