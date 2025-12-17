Még forgalmasabb hely volt az internet 2025-ben

A globális internetes adatforgalom évről-évre stabilan nő, ezt idén is alátámasztja, hogy a Cloudflare éves jelentése szerint 2025-ben számszerűsítve 19 százalékkal több forgalmat detektált az infrastruktúra-szolgáltató. A növekedés jól elkülöníthető szakaszokban történt: áprilisig ugyan jórészt stagnálást lehetett látni egy kisebb visszaeséssel, de májusban ismét növekedési pályára állt a görbe, és augusztustól kezdődően decemberig gyors tempóval sikerült összehozni az előző évhez viszonyított 19 százalékot. Ez a tendencia az elmúlt években is megfigyelhető volt, de a tavaly jelentett 17 százalékos növekedés az eddigi tetőzés volt, amit idén sikerült megugrani.

Matthew Prince, a Cloudflare vezérigazgatója szerint több tényező is hatással volt 2025-ben az eddig ismert internet forgalmára: különös figyelmet érdemelt az AI és az online tartalomgyártás hagyományos üzleti modelljének megingása, ráadásul idén szűnt meg hivatalosan az AOL betárcsázós internet, miközben terjeszkedtek az olyan műholdas szolgáltatók, mint a Starlink.

A kérések 43 százalékát mobileszközön indították a felhasználók szemben a korábbi 41 százalékkal, a fennmaradó rész oszlik el a laptopok és asztali számítógépek közt. A kismértékű növekedés ellenére a cég úgy véli, hogy a mobileszközök használata mára stabil arányt ért el forgalom tekintetében. A mobilokra vonatkozóan a globális online forgalom 65 százalékát androidos eszközön bonyolították, a fennmaradó rész az iOS-é, de az arányok régiónként eltolódást mutathatnak, az USA-ban például az iOS-es eszközön zajló mobilforgalom 56 százalékot tesz ki.

A Cloudflare saját speed test szolgáltatásán (speed.cloudflare.com) keresztül gyűjtött teszteredmények alapján a szolgáltató összehasonlította az egyes országokban elérhető internetszolgáltatások minőségét, lebontva letöltési és feltöltési sebesség, valamint késleltetés szerint. Letöltési sebességben Magyarország a második helyre került átlagosan 305 Mbps-os méréssel (mindezt úgy, hogy a Deutsche Telekom és a Cloudflare hosszú évek óta láthatóan képtelen összehozni egy működő peering megállapodást). Összességében európai országok kerültek a globális mutatók élére, Spanyolország pedig az első helyet szerezte meg az internet általános minősége tekintetében.

A legtöbbet használt internetes szolgáltatások továbbra is a Google termékei, a keresőóriást követi a Facebook, az Apple és a Microsoft. A közösségimédia-platformok kategóriájában az X pozíciója gyengült, hatodik helyre csúszott vissza a LinkedIn és a Snapchat mögé. A Cloudflare külön listába szedte a piacra bevezetett generatív AI-szolgáltatásokat, ahol természetesen az OpenAI ChatGPT-je vezet, megelőzve az Anthropic, a Perplexity és a Google AI-szolgáltatásait.

Az AI kapcsán a Cloudflare külön kitér a fejlesztők által adatkaparásra indított botok forgalmára. Idén egyértelműen nagyobb aktivitás figyelhető meg a robotoknál, és a HTML-kérések 4,2 százaléka adatkaparó robotokhoz kapcsolódik.

A botforgalom nagy részének (40%) forrása továbbra is az Egyesült Államok, ráadásul jelentős fölénnyel, mivel a második legnagyobb forrás Németország 6,5 százalékkal. A Cloudflare hangsúlyozza, hogy nem minden bot rosszindulatú, az ellenőrzött botok fogalma lefedi a keresőmotorok indexelésére, biztonsági ellenőrzésre és webhelyek/alkalmazások monitorozására használt botokat is. Az automatizált internetes forgalom legmeghatározóbb forrásáva azonban a Googlebot, mely a keresőmotorok indexelését végzi, akárcsak a Microsoft Bingbotja.

A webet folyamatosan pásztázó botokkal szemben a szolgáltató idén nyáron új módszereket vetett be, és alapértelmezett blokkolási lehetőséget kezdett el felajánlani az azonosított AI web crawlerek esetében a weboldalak tulajdonosainak. A szolgáltató emellett még egy védelmi rendszert is alkalmaz: az AI Labirintus nevű megoldás blokkolás helyett mesterséges intelligencia által generált tartalmakkal csalogatja be a céloldalra érkező tartalomgyűjtő algoritmust olyan kamuoldalakra, melyeknek valójában semmi közük az adott oldal tényleges tartalmához.

Zűr az üzemben

A Cloudflare rekordmennyiségű DDoS-támadásról számolt be 2025-ben, beleértve számos olyan támadást is, amelyek meghaladták a korábbi, terabit/másodpercben mért méretreferenciákat. A nagy forgalmat generáló támadásoknak nem csak a gyakorisága, de a méretük is nőtt. Emellett az egy percnél rövidebb ideig tartó sorozatokból is több lett, ami arra utal, hogy a támadók sokszor a védelmet tesztelik.

Az elmúlt két hónapban feltűnően sok üzemzavar történt a globális felhő- és infrastruktúra-szolgáltatók rendszereiben, mint az AWS, az Azure vagy éppen a Cloudflare. Az AWS után pár héttel a Cloudflare hálózata is megbicsaklott, mely számos szolgáltatást és weboldalt magával rántott, olyan szolgáltatások váltak néhány órára elérhetetlenné, mint az X, a ChatGPT vagy éppen a Downdetector, ami éppen arra hivatott, hogy a hasonló leállásokat monitorozza. A Cloudflare a szolgáltatáskimaradásokról is említést teszt, és megjegyzi, hogy a széles körben használt SaaS platformok hibái a forgalom látható csökkenéséhez vezettek, majd a szolgáltatás helyreállítását követően rendszererint fellendülést lehetett látni.