Tarolt az Apple a mobilpiacon 2025-ben

A Counterpoint Research elemzőcég friss elemzése szerint 2025-ben szállítások tekintetében 2 százalékkal nőtt a globális mobilpiac az előző évhez képest, amit a feltörekvő piacokon élénkülő kereslettel és az iPhone 17 sikerével magyaráz. Bármennyire is baljósan indult a 2025-ös év az iPhone-ok gyártója számára, az év végével sikerült mindent kompenzálnia, és minden eddiginél több okostelefont öntött rá a globális piacra.

A cupertinói cég a piac 20 százalékát szerezte meg, amivel az okostelefon-piac értékesítési volumen alapján felállított rangsorában sikerült elhappolnia a Samsung korábbi első helyét. Mindezt úgy, hogy a másfél évtizede zsinórban piacvezető koreaiaknak jóval szélesebb termékportfoliója van, és olyan szegmensekben is jelen vannak, ahol az Apple nem állt versenybe. A 19 százalékos tortaszeletet kihasító Samsung szerény növekedéssel a második helyen végzett, míg a Xiaomi stabil keresletet mutatott a feltörekvő régiókban a maga 13 százalékával.

2026: ez a választás az IT munkaerőpiacot is megbolygatja Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe. Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe.

2026: ez a választás az IT munkaerőpiacot is megbolygatja Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe.

A tavaszi események még egyáltalán nem predesztinálták az Apple sikerét. A cég tavaly márciusban lényegében elismerte, hogy nem úgy haladnak a mesterséges intelligencia modellek integrációs folyamatai az iOS operációs rendszerrel, illetve a Siri asszisztenssel, ahogy azt eredetileg tervezték, így az AI-jal „felokosított" új generációs Siri legkorábban 2025 első felében debütálhat. Csapást csapás követett ráadásul azzal, hogy az amerikai vámpolitika a tavasz során a feje tetejére állította az ellátási láncot, így az Apple-nek rögtönözve, az indiai gyárakból átcsoportosított szállításokkal kellett megoldania az amerikai piac ellátását.

Az év első fele tehát nem alakult túlságosan kedvezően a cupertinóiak számára, majd eljött a szeptember az iPhone 17 sorozat premierjével. Ami eleinte úgy tűnt, erősen megosztja a szakértőket, akik a Pro szériánál visszahozott, sérülékeny alumínium unibody házat kifogásolták, ugyanakkor méltatták a sima 17-es modell hiánypótló fejlesztéseit, melyek lényegesen jobb vétellé tették az alaptípust a korábbi évek kínálatával összehasonlítva.

Az eladások növekedéséhez hozzájárult a széria esetén az alapmodell rendkívül jó fogadtatása a világ második legnagyobb gazdaságában, Kínában, míg Észak-Amerikában és Nyugat-Európában jellemzően a Pro és Pro Max modellek fogynak jól. Feltételezhetően azért, mivel hosszú évek után megkapták az első érzékelhető dizájn-ráncfelvarrást, így markánsabban megkülönböztethetők az elmúlt négy-öt évben ránézésre teljesen egyformának tűnő elődmodellektől.

Tarun Pathak, a Counterpoint kutatási igazgatója szerint a globális okostelefon-piac 2026-ban visszafogottabb tempóra vált a chiphiány és az alkatrészárak emelkedése miatt, miközben a chipgyártók az AI-adatközpontokba szükséges komponensekre fókuszálják kapacitásaikat, a mobiltelefonokat háttérbe szorítva.