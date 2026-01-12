Amerika végleg megnyerte az űrtávközlési versenyt

Amerika messze élen jár a halandó emberek számára is elérhető műholdas távközlési technológiák elterjedése terén, tulajdonképpen egyetlen cégnek, a SpaceX-nek köszönhetően. Elon Musk űripari vállalata most arra kapott lehetőséget, hogy a jelenlegi műholdflottáját a duplájára bővítse.

Az illetékes amerikai hatóság, a Federal Communications Commission (FCC) múlt pénteken jóváhagyta, hogy a SpaceX egy újabb, összesen 7500 Starlink Gen2 műholdból álló kontingenst állítson pályára, ezzel a teljes műholdflotta a következő évtized elejére összesen 15 ezer ilyen egységből állhat majd.

Az alacsony Föld körüli (Low Earth Orbit, azaz LEO) pályán, jellemzően 550 kilométeres magasságban pozícionált műholdak kapacitásának bővítése érdekében az FCC további frekvenciaengedélyeket is kiadott a SpaceX számára, mely a megnövekedett kapacitást és a nagyobb műholdflotta által biztosított jobb fedésnek főként az Egyesült Államok területén kívül veszi majd hasznát a direct-to-cell kapcsolatok, azaz a közvetlen mobileszköz-kommunikáció során.

Bár a SpaceX 2020-ban eredetileg több lépcsőben összesen 30 ezer műhold felbocsátásához és üzemeltetéséhez kért engedélyt az FCC-től, a jelenlegi döntés okán sem lehet okuk különösebb panaszra Muskéknak, akik messze a többi régiót, így legfőképpen Európát és Kínát megelőzve uralták le a LEO-pályát.

Az FCC döntése egyébiránt komoly kötelezettséget is ró a SpaceX-re, melynek 2028. december 1-ig az engedélyezett kontingens legalább felét, 2031. decemberére pedig a 100%-át pályára kell állítani.

A gomba módra szaporodó Starlink műholdak az elmúlt években okoztak is kisebb incidenseket, melyek leginkább a Nemzetközi Űrállomás misszióinak működését veszélyeztették. Részben ennek hatására a SpaceX múlt héten bejelentette, hogy a Starlink műholdak pályamagasságát módosítja, az új konfiguráció alapján pedig az űreszközök jelentős része a biztonságosabbnak tekintett 480 kilométeres magasságban fog majd működni.

A SpaceX Donald Trump második elnöksége óta egészen más megítélésben részesül az FCC berkein belül, mint a demokrata elnökség idején. 2024-ben a szervezet akkori elnöke a Reuters beszámolója szerint arra figyelmeztetett, hogy a világ akkori teljes aktív műholdállományának kétharmada a Starlink flottájába tartozik, ezért gondoskodni kell a verseny élénkítésének elősegítéséről a szegmensben.