Összefog a Warner Music és a Suno

Sikerült megegyeznie a Warner Music Groupnak a generatív AI-szolgáltatásáról ismert Sunóval, mely egy éve pert indított a technológiai startup ellen szerzői joggal védett anyagokon való modellképzés vádjával. A korábbi pereket rendező megállapodás keretében a Warner lehetővé teszi a Suno felhasználóinak egy licencszerződéssel, hogy az arra engedélyt adó művészek hangjával, nevével, képmásával készülő zenéket készítsenek az AI-szolgáltatásban. A lemezkiadó többek közt olyan művészeket képvisel, mint Dua Lipa, Coldplay és Ed Sheeran.

A Suno a jövő évtől kezdődően új modelleket vezet be a zenék generálásához, így a 2026-os modell felváltja a meglévő verziót. A felhasználóknak fizetniük kell majd a hangfájlok letöltéséért, de a szolgáltatás ingyenes szintjén lévő dalok továbbra is lejátszhatók és megoszthatók maradnak. A Warner szerint az első ilyen jellegű partnerség, mely új utakat nyit a zenealkotásban, miközben biztosítja a kreatív közösség kompenzációját is. A művészek és dalszerzők teljes mértékben ellenőrizhetik, hogy a nevüket, képeiket, hasonmásukat, hangjukat és kompozícióikat felhasználják-e az új, mesterséges intelligencia által generált zenékben, és ha igen, hogyan. A massachusettsi székhelyű cég két éve indított szolgáltatásának körülbelül 100 millió felhasználója van.

A generatív AI térnyerése eddig nem látott kihívásokat hozott magával a kreatív ipar számára, a zeneipar szereplői egyre markánsabban sürgetik a szabályozókat a kreatív értékek megvédésére és az igazságos verseny fenntarthatóságát ösztönző intézkedésekre. 2024-ben a Warner, a Sony Music Entertainment és az Universal Music Group is beperelték a Sunót, valamint a hasonló szolgáltatást nyújtó Udiót azzal a váddal, hogy a generatív AI-szolgáltatások a meglévő dalok másolásából profitáltak, és olyan számokat készítettek, melyek megkülönböztethetetlenek a valódi művészek munkáitól.

Éppen pár hete, november közepén született meg az első mérföldkőnek számító, AI kontra szerzői jog problémakörrel kapcsolatos ítélet, melyben a zeneszerző javára ítélt a müncheni bíróság. A zeneszerzők, dalszövegírók és zenei kiadók jogait kezelő, körülbelül 100 ezer taggal rendelkező GEMA jogkezelő társaság 2024. novemberében indított pert az OpenAI ellen, mely lényegében egy éles teszt volt arra európai terepen, mennyire hatékonyan védhetők a kreatív alkotások tulajdonosai az AI-fejlesztők jogtalan felhasználása esetén.

A müncheni bíróság ítélete szerint a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI megsértette a német szerzői jogi törvényeket azzal, hogy népszerű német slágerek dalszövegeit használta fel nyelvi modelljeinek betanításához. A német zenei jogvédő társaság, azaz GEMA által kezdeményezett perben a regionális bíró a jogvédők javára döntött, ami Európában eddig példátlan eredménynek számít. A bíróság egyelőre ismeretlen összegű kártérítés kifizetésére kötelezte az OpenAI-t az anyagok engedély nélküli felhasználása miatt, de mivel az AI-fejlesztő nem ért egyet a döntéssel, ezért tervezi a fellebbezést.

Óriási kihívás elé állít minden kreatív szakmát a mesterséges intelligencia, melyet a zeneművek szerzői éppúgy használhatnak eszközként, mint ahogy egy kutató teszi. Mégis, a kreatív iparág ezen válfaja súlyos válság elé nézhet, ha a kontroll nélkül kiengedik a szellemet a palackból