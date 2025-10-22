Megjelent a ChatGPT Atlas, az OpenAI böngészője

A Google Chrome böngészőjének dominanciája eddig soha nem látott veszélybe kerülhet azzal, hogy a mesterséges intelligencia utat tör magának a webböngészők felé, teljesen átalakítva a webes tartalomfogyasztást - ezzel együtt az online reklámpiacot. Az egyik legveszélyesebb, feltörekvő rivális éppen az AI-korszak egyik úttörője, az OpenAI, mely kedden bejelentette saját böngészőjét, a ChatGPT Atlast.

Ahogy arra a nevéből is lehet következtetni, a ChatGPT Atlas valójában egy, a ChatGPT chatbotra épülő böngésző, vagyis inkább egy olyan böngészőfelület, melybe szervesen integrálták az OpenAI modelljét.

Régóta nyílt titoknak számított, hogy Sam Altman cége előbb-utóbb elindul majd ebbe az irányba, elsősorban hogy a webes hirdetések be- illetve átcsatornázásával végre-valahára monetizálni tudja a mostanra mintegy 800 milliónyi heti aktív ChatGPT felhasználót, akiknek súlyos dollár tíz- illetve százmilliárdokért épített szolgáltatást.

Az AI-böngészők szegmense egyébként már egyáltalán nem tekinthető szűz területnek, a Perlplexity AI-startup Comet nevű böngészője éppen a múlt hónapban vált elérhetővé ingyenesen, de jelen van még a versenyzők között a Brave Browser és az Opera Neon is, emellett a Google is keresi a módját annak, hogy a keresőmotorjába illetve böngészőjébe integrálja a Gemini AI modellt.

A keresőcég ellen folyó amerikai antitrősz-eljárás egyik legfontosabb kérdése éppen az volt, hogy a Google-nek le kell-e választania magáról a Chrome-ot, melynek lehetőségét éppen azért vetette el az ügyben eljáró bíró, mivel az AI-alapú megoldások gyökeresen átalakíthatják a következő években a teljes bőngészőszegmenst.

ChatGPT inside

Visszakanyarodva a ChatGPT Atlashoz, a megoldás a Preplexity-féle Comethez hasonlóan egy ChatGPT oldalsávval ellátott böngésző, ahol bármely weboldal tartalma összefoglalható vagy analizálható a modell által.

A böngészőnek emellett saját "memóriája" is van, ami a felhasználói szokásokhoz igazodva a használat során egyre személyre szabottabbá válik, valójában azonban inkább tűnik egy olyan, AI-támogatott keresőnek, mely a böngészőelőzményekben is képes kutatni és információkat fellelni a feltett kérdések alapján.

A fizetős felhasználók emellett használhatják a ChatGPT Atlas ügynököt is, mely képes bizonyos feladatokat elvégezni a felhasználó helyett a weben. A szolgáltatás keddi demójában a ChatGPT Atlas promptjában arra kérték a rendszert, hogy találja meg a weben egy étel receptjét majd vásárolja is meg az online üzletek egyikében a hozzávalókat. Míg az átlagfelhasználó számára ez ma még egy hosszú percekig tartó folyamat, a ChatGPT Atlas az egész folyamatot néhány másodperc alatt lezongorázta.

A ChatGPT Atlas egyelőre MacOS-re érhető el, a windowsos, iOS-es és androidos verziók érkezése később várható