Lemásolta a Google az Apple biztonságos AI-felhőjét

Az Apple még tavaly mutatta be az Apple Intelligence funkciócsomag kapcsán „Private Cloud Compute" technológiáját, melynek köszönhetően az AI-funkciók futtatásához szükséges számítások helyben az eszközön, egészen pontosan a chipekbe épített neurális gyorsítókon, és a felhőben való feldolgozás kombinációjával futnak. A feldolgozás lényegében az Apple tulajdonában lévő szervereken történik, és olyan feladatok futtatását is lehetővé teszi, melyeket nem lehetne elvégezni az iPhone-on, iPaden vagy Macen.

A cupertinóiak új biztonságos felhőplatformjához hasonlót addig még nem készítettek a versenytársak, annak ellenére, hogy éppenséggel pont az Apple kullog hátul a sorban a generatív AI-funkciók terén. Ezt töri meg a Google a kedden bejelentett „Private AI Compute” platformmal, mely az Apple megoldásának megfelelőjének tekinthető.

A Private AI Computer a Gemini AI-modell képességeit kombinálja a cég saját felhős infrastruktúrájával, miközben titkosítja a szerverrel cserélt felhasználói adatokat, így azok sem külső felek, sem maga a Google számára nem hozzáférhetőek. A platform biztosítja azokat a feldolgozási képességeket a fejlett AI-funkciók futtatásához, melyeket nem tudnak biztosani a Pixel és más telefonok. A megoldás a cég saját, egyedi Tensor feldolgozó egységein (TPU) fut a Titanium Intelligence Enclaves (TIE) által nyújtott biztonsági megoldásokkal.

Egyelőre nem tudni, hogy a Gemini pontosan mely funkciói kerülnek át a Private AI Compute szolgáltatásba. A keresőcég blogbejegyzése alapján a Pixel 10 sorozattal bemutatkozott Magic Cue biztosan köztük lesz, mely AI segítségével szűri ki a szükséges információkat olyan szolgáltatásokból, mint az Üzenetek, a Gmail, a Térkép és a Naptár. A későbbiekben még több olyan funkcióra lehet majd számítani a szolgáltatáson belül, melyek érzékeny adatokkal dolgoznak. A hozzáférhetőségről egyelőre még nincs sok információ, de a Private AI Compute vélhetően több Android-felhasználó számára is elérhető lesz, ezzel kapcsolatban még nem tudni biztosat.