Perelik az Apple-t az Apple Intelligence képzése miatt

Két idegtudós indított pert az Apple ellen azzal a váddal, hogy a technológiai vállalat több ezer szerzői jogvédelem alatt álló könyvet használt fel az Apple Intelligence szolgáltatás alapját adó AI-modell betanításához. A kaliforniai bíróságnak benyújtott dokumentumokban a professzorok úgy fogalmaznak, hogy a cupertinói cég illegális „árnyékkönyvtárakat” épített fel jogtalanul felhasznált könyvek adataiból az OpenELM modelljének betanításához, köztük a felperesek műveit. A SUNY Downstate Health Sciences University professzorai meghatározatlan összegű pénzbeli kártérítést követelnek, valamint azt szeretnék elérni a bíróságon, hogy az Apple-t kötelezzék a szerzői jogvédelem alatt álló munkáikkal való visszaélés befejezésére. Egy pár héttel korábban benyújtott csoportos keresetben két másik szerző ugyanezeket a vádakat hozta fel a cupertinói cég ellen.

A vita középpontjában a Books3 néven említett adatkészlet áll, mely nagyjából 190 000 egyszerű szöveges fájlt tartalmaz, az internetről kalózkodott e-könyvekből kinyert tartalmakkal. Ez a konkrét adatkészlet az MI-fejlesztők ellen kezdeményezett számos szerzői jogi per középpontja. A felperesek érvelése szerint a cég piaci értéke több mint 200 milliárd dollárral ugrott meg az Apple Intelligence bejelentése után, tehát a jogosulatlanul felhasznált adatokra épített szolgáltatásával jelentős növekedést ért el.

Hyperscaler vagy hazai felhő? Lehet, hogy nem kell választani! Egy jól felépített hibrid vagy multicloud modellben a különböző felhők nem versenytársai, hanem kiegészítői egymásnak. Egy jól felépített hibrid vagy multicloud modellben a különböző felhők nem versenytársai, hanem kiegészítői egymásnak.

Hyperscaler vagy hazai felhő? Lehet, hogy nem kell választani! Egy jól felépített hibrid vagy multicloud modellben a különböző felhők nem versenytársai, hanem kiegészítői egymásnak.

Az utóbbi időben számos hasonló jogi eljárást kezdeményeztek írók, kreatívok, jogtulajdonosok a technológiai cégekkel szemben, többek közt az OpenAI, a Microsoft és a Meta ellen is folynak vagy folytak ügyek. Az Anthropic nemrég beleegyezett abba, hogy 1,5 milliárd dollárt fizet egy szerzői csoportnak egy per rendezése érdekében, amiért a Claude modellhez védett tartalmakat használt fel. Ez számít eddig az eddigi legnagyobb összegű kárrendezésnek, mely szerzői jogi vitával kapcsolatos. Az ügyben eljáró bíró kimondta, hogy az érintett könyvek felhasználása az AI-modellek tanításához nem minősül illegálisnak, de azt is megállapította, hogy az Anthropic a könyveket jórészt kalózoldalakról vadászta le ingyen, majd engedély nélkül tárolta őket saját adatbankjában - akkor is, ha azokat valójában nem is használták fel az AI-modell tanításához.

A Meta ellen indított perben a Meta javára döntött egy szövetségi bíró, mivel a szerzők nem tudták bizonyítani, hogy a Meta tevékenysége tényleges kárt okozott nekik, illetve értelemszerűen így a kár mértékét sem lehetett megállapítani - ami a hasonló peres esetekben kulcsfontosságú momentum.

A tágabb képet nézve a szerzői joggal kapcsolatos perek az AI-fejlesztőket a szabályozottabb és átláthatóbb adatkezelési gyakorlatok felé terelhetik, arra ösztönözve őket, hogy proaktívan tárgyaljanak a szerzőkkel és a tartalomszolgáltatókkal a jogvédett tartalmak felhasználásáról. Egyben arra ösztönözhetik a törvényhozókat és a szabályozó hatóságokat, hogy tisztább kereteket szabjanak, és egyensúlyt teremtsenek a technológiai cégek és a kreatív közösségek érdekei között.