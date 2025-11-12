Kiszállt az Nvidia-ból az egyik nagybefektető

Ha egy cégből kiszáll az egyik legnagyobb befektetője, az az álmoskönyvek alapján általában kevés jót jelent, nem véletlen, hogy a Wall Streetet alaposan felrázta, amikor a japán SoftBank konglomerátum kedden bejelentette, hogy befektetési alapja, a Vision Fund még októberben kiszállt a világ legértékesebb cégéből, az Nvidia-ból.

Az alap konkrétan 32,1 millió Nvidia részvénytől szabadult meg összesen 5,83 milliárd dollár értékben, az így keletkezett készpénzállományt pedig egy az egyben a mesterséges intelligencia iparág legismertebb startupjába, az OpenAI-ba pumpálják a japánok. A Vision Fund nem csak az Nvidia-ból szállt ki, hanem eladta a T-Mobile US-ben képviselt tulajdonrészének jelentős hányadát is, 9,17 milliárd dollárért cserébe.

jensen huang és son masayoshi az Nvidia tavalyi rendezvényén

Elemzők szerint azzal, hogy a SoftBank a jövőben összesen 22,5 milliárd dollárral beszáll az OpenAI-ba, egyértelműen látszik, hogy a befektetők továbbra is előszeretettel helyezik ki pénzüket a mesterséges intelligencia megoldások mögött álló vállalatokba, startupokba.

A japán befektető ráadásul még csak nem is először szállt ki teljesen az Nvidia-ból, az alap egyszer már négymilliárd dollárt belepumpált az amerikai cégbe 2017-be majd 2019-ben teljes tulajdonrészét eladta.

A SoftBank emellett az 500 milliárdos büdzsével felállított amerikai Stargate-projeknek is elkötelezett támogatója, emellett nemrég az egykor szebb napokat látott Intelbe is befektetett. A japán konglomerátum OpenAI-ban képviselt üzletrésze a 22,5 milliárd dolláros beruházást követően 4%-ról 11%-ra emelkedik, ezzel a SoftBank a Microsoft mellett Sam Altmanék cégének a második legnagyobb befektetőjévé válhat.