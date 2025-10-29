Az egekbe katapultálta a Nokiát az Nvidia

Tíz éve nem látott magasságokban szárnyal a Nokia árfolyama a tőzsdén, miután a finn távközlési eszközgyártóba bevásárolta magát a világ legértékesebb vállalata, az Nvidia. A felek tegnap jelentették be, hogy megegyezés született arról, hogy az amerikai technológiai óriásvállalat egymilliárd dollár értékben vásárol 2,9%-nyi részesedést a Nokiában, mely az amerikai távközlési szolgáltatók egyik meghatározó beszállítója.

A beruházás időzítése és fókusza aligha véletlen: Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója az ügylet kapcsán közölte, hogy a deal hozzájárulhat ahhoz, hogy a következő generációs, 6G-s mobiltechnológia fejlesztésének egyik központjává váljon az Egyesült Államok.

Elvárásháború, generalista forradalom, senioruralom Változik a toborzás, az interjúzás és az elvárások is. Az IT munkaerőpiac nagyon keresi az új egyensúlyi állapotát. Változik a toborzás, az interjúzás és az elvárások is. Az IT munkaerőpiac nagyon keresi az új egyensúlyi állapotát.

Elvárásháború, generalista forradalom, senioruralom Változik a toborzás, az interjúzás és az elvárások is. Az IT munkaerőpiac nagyon keresi az új egyensúlyi állapotát.

Míg az Nvidia számára az ügylet elsősorban a befektetési portfólió szélesítéséről szól egy óriási pénzhalmon ülő cég szemszögéből, addig az USA számára a bevásárlás stratégiai fontossággal bírhat, hiszen a modern távközlési technológiák fejlődéstörténetében Amerika nem játszott meghatározó szerepet - eddig.

A 6G-s hálózatok estében ráadásul - egyelőre meglehetősen homályos technológiai részletek mentén - a mesterséges intelligencia megoldások hatékony kiszolgálása lehet majd a fő csapásirány, emellett a Nokia az adatközponti átviteltechnikához is készít megoldásokat legfőbb európai riválisához, az Ericssonhoz hasonlóan.

A két cég egyik legfőbb szolgáltatópartnere az Egyesült Államokban a T-Mobile US, melynek az Nvidia és a Nokia közösen fejleszt AI-alapú rádiós átviteltechnikai berendezéseket, melyek célja a hatékonyabb forgalomoptimalizálás a folyamatosan növekvő sávszélesség-igény kiszolgálása mellett.

A két cég megállapodásának hírére a Nokia papírjainak árfolyama 20,86%-os pluszba ugrott - a részvényeket utoljára 2016 januárjában jegyezték ezen a szinten.