Jövőre már a memóriahátrányt is ledolgozhatja a Huawei

Nincs megállás a Huawei Technologies chiptervező- és gyártó ambícióit tekintve - tette világossá a cégvezetés a vállalat szokásos éves Huawei Connect rendezvényének nyitónapján Sanghajban. A vállalat bejelentette, hogy a következő három évben négy új, kifejezetten mesterséges intelligencia adatközpontokba szánt célprocesszort, illetve rendszert dob piacra.

A részletekről a vállalat alelnöke, Eric Xu beszélt a konferencián, ahol a sajtó képviselői szerint a Huawei szokatlan nyíltsággal terítette ki a lapjait a következő évek termékportfolióját illetően.

Az újdonságokról ettől függetlenül a típusjelükön kívül sok minden nem derült ki, ez alapján viszont az idén tömeggyártásba került Ascend 910C után jövőre érkezhet két változatban a 950, 2027-ben a 960, 2028-ban pedig a 970 jelzésű utód.

fotó: reuters

Az AI és a nagy full-full-stack trend Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is. Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is.

Az AI és a nagy full-full-stack trend Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is.

Hogy ezek pontosan miben különböznek majd egymástól, azt nem részletezte Xu, egy lényeges részlet ugyanakkor mégis kiderült az újdonságokat illetően: az Ascend 950 lehet az első olyan rendszere a Huaweinek, melyhez a cég saját, nagy sávszélességű memóriáját drótozzák majd hozzá, vagyis a Huawei már e a téren sem ráutalva a külföldi beszállítókra.

Az új chipekkel párhuzamosan érkeznek az új supernode-ok Atlas 950 és Atlas 960 néven, melyek Xu szerint a világ legnagyobb teljesítményű AI-szuperszámítógépei lehetnek, összesen 8192 és 15488 Ascend chip összefogásával.

Ezek a rendszerek az Atlas 900, más néven a CloudMatrix 384 utódai lehetnek majd, melyek 384 Ascend 910C chipből állnak és jelenleg a kínai piac legnagyobb teljesítményű, hazai gyártású AI-szuperszámítógépének minősülnek.

A gyártási volumen, azaz a kínai fabok kapacitása ugyanakkor egyelőre továbbra is óriási kérdőjelnek számít. Egyes, korábbi híresztelések szerint a Huawei a 910B és 910C chipekből idén nagyjából 800 ezer darabot tud majd leszállítani, ami jelentősen elmaradt attól a volumentől, amit az Nvidia biztosított eddig a kifejezetten a kínai piacra szánt H20 chipekből.