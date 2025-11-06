A Stability AI oldalára billent a mérleg a Getty-perben

A jellemzően interneten nyilvánosan hozzáférhető képek felhasználásával betanított AI-alapú képgenerátor programok magával hoztak tisztázatlan jogi kérdéseket is. A stockfotó adatbázisáról ismert Getty Images az elsők közt 2023-ban kezdeményezett pert a londoni és amerikai bíróságokon azzal a váddal, hogy a Stability AI jogellenesen másolt és dolgozott fel több millió, szerzői jogvédelem alatt álló képet a Stable Diffusion AI-modell betanításához. A vád alapján a londoni székhelyű startup engedély vagy ellenszolgáltatás nélkül használta fel mások szellemi tulajdonát, hogy egy saját, haszonszerzésre alkalmas kereskedelmi szolgáltatást építsen fel - emellett megsértette az oldal használati feltételeit, különösen a scraping, azaz adatkaparás tiltására vonatkozó részt.

Az elhúzódó és költséges jogi csata kimenetele azonban túlnyomórészt nem a Getty-nek kedvezett a brit legfelsőbb bíróság keddi ítélete szerint. A mérföldkőnek tekintett ügy végül nem teremt egyértelmű precedenst sem az AI-fejlesztők kontra szerzői jogokkal rendelkező kreatív cégek/szolgáltatások közti feszültség kérdésében. A 2023-ban indított perben a Getty eredetileg a szerzői joggal védett anyagokon való képzés kérdését állította középpontba, de a tárgyalás során elvetette ezt a pontot a gyenge lábakon álló bizonyítékok miatt, mivel nem volt egyértelműen bizonyítható hogy a képzés az Egyesült Királyságban történt volna.

Joanna Smith, a Legfelsőbb Bíróság bírája a Getty javára ítélt abban a kérdésben, hogy a Stability jogtalanul jelenítette meg a Getty vízjeleivel ellátott képeket és egyes esetekben védjegyet is sértett, de elutasította a Getty másodlagos szerzői jogsértésre vonatkozó állítását azzal az indoklással, hogy „a Stable Diffusion nem tárol és nem reprodukál” semmilyen szerzői joggal védett művet, legalábbis ez nem bizonyítható. A bíró szerint az ügy egyes részeinek visszavonása után a megállapításai „rendkívül korlátozott hatókörűek”. Az ítéletet kritizáló ügyvédek szerint ez az indoklás a Nagy-Britanniában gyengébb lábakon álló szerzői jogi védelem hiányosságaira világít rá.

Halad a többi szerzői jog vs AI ügy is: egy másik AI-fejlesztő, az Anthropic nemrég beleegyezett abba, hogy 1,5 milliárd dollár kártérítéssel rendezzen egy szerzői csoport által indított pert, a Universal Music pedig visszavonta szerzői jogi követeléseit az Udio startup ellen egy stratégiai megállapodás részeként, melynek tárgya egy új AI-platform indítása. Az AI-keresőjéről ismert Perplexity pedig nemrég kötött több évre szóló licencszerződést a Getty Images-szel, ami azt jelzi, hogy a cég láthatóan a formális partnerségek felé kezd fordulni, miután egyre élesebben áll jogi procedúrák célkeresztjében a tartalmak lekaparása és felhasználása miatt.