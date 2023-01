Nekimegy a Getty Images a Stable Diffusion fejlesztőjének

A Getty Images jogi eljárást kezdeményezett a Stable Diffusion képgeneráló szoftver fejlesztője, a Stability AI ellen a londoni legfelsőbb bíróságon, ami újabb fontos mozzanat az MI által támogatott generátorok és alkotók közti vitában. A stockfotó adatbázis szerzői jogok megsértésének vádját fogalmazta meg, úgy véli, hogy a Stability AI jogellenesen másol és dolgoz fel több millió, szerzői jogvédelem alatt álló képet a szoftvere tanításához. A startup engedély vagy ellenszolgáltatás nélkül használja fel mások szellemi tulajdonát, hogy egy saját, haszonszerzésre alkalmas kereskedelmi szolgáltatást építsen fel - írják.

A Getty Images vezérigazgatója, Craig Peters közleménye szerint a startup nem kereste meg őket, hogy egyeztessen vagy megállapodást kérjen a képi anyagaok felhasználásához. Egyelőre nem tudni, hogy az Egyesült Államokban is sor kerül-e jogi eljárásra, a Stability AI pedig a The Verge megkeresésére úgy nyilatkozott, hogy addig nem értesült a perről, így nem kívánja kommentálni a hírt.

A kereset további részletei egyelőre nem nyilvánosak, de Peters említi a szerzői jogok megsértése mellett az oldal használati feltételeinek megsértését, különösen a scraping gyakorlat, azaz adatkaparás tiltását, mint további problémákat. Hangsúlyozta: a céget nem a pénzügyi károk és a kompenzáció, vagy az MI-alapú képgenerátorok leállítása érdekli, hanem egy jogi status quo megfogalmazása és tisztázása (ami vélhetően kedvező licencfeltételeket is jelentene a Getty Images számára).

A per a mesterséges intelligencia-cégek és a tartalomkészítők közötti, a kreatív iparágak jövője kapcsán folyó vita jogi eszkalációja. A Stable Diffusion és a többi MI-alapú képgenerátor (így például a Midjourney) fotósok, művészek nyilvánosan elérhető, különféle felületeken elérhető felvételeit használja fel az algoritmusok képzéséhez, ami a legtöbb esetben az alkotó vagy a képet tároló platform tudta és beeegyezése nélkül történik.

Az MI-cégek általában azzal védekeznek, hogy az Egyesült Államok szabályai szerint legálisan összegyűjthetők az interneten nyilvánosan elérhető képek. A helyzet az EU polgárai számára sem annyira egyszerű, a GDPR-ra hivatkozva a fotó törléséhez elméletileg ebben az esetben is bizonyítani kell, hogy a fénykép alapján a személy neve is beazonosítható. Peters a generatív MI körül kialakult vitát és jelenlegi jogi helyzetet a digitális zene korai időszakához hasonlítja, amikor a Napster megjelenésével elterjedt a népszerű, de illegális zeneszolgáltatások a zenei kiadók és licenctulajdonosok hozzájárulása és együttműködése nélkül. Szerinte a generatív modellek készítőinek hasonlóan kellene állniuk a szellemi tulajdonjogokhoz.

Az MI-generátorok készítői (például az OpenAI) jellemzően nem teszik átláthatóvá, hogy milyen adatforrásokból dolgoznak modelljeik, a Stable Diffusion képzési adatkészlete viszont nyílt forráskódú. Egy független vizsgálattal így sikerült megállapítani, hogy a tartalmak nagyrészét a Getty Images és más stockfotó adatbázisokból kalapozzák össze, a Getty használata már csak azért is látványosan ki tud ütközni, mert a szoftver több felvételen is ugyan maszatosan, de újragenerálja a védett fotókra helyezett vízjelet.

Jó példa a rossz gyakorlatra a programok betanításához használt LAION-5B képgyűjtemény tavaly feltárt esete, amelyről kiderült, hogy orvosi képadatbázisból származó betegképeket is tartalmaz. Ezt a gyűjteményt használja többek közt a betanításhoz a Stable Diffusion és a Google Imagen képgenerálója is. A helyzetre az egyik beteg lett figyelmes, aki megtalálta saját 2013-as fényképét a Have I Been Trained alkalmazás segítségével a forrásfájlok közt. A fotókat készítő orvos már elhunyt, de a képei valahogyan nyilvánossá válhattak az interneten. A cég javaslata szerint a panaszosnak a fotót nyilvánosságra hozó weboldalhoz kell fordulnia a törlésért.

A GettyImages a másik irányba is tett már lépéseket, tehát az ő adatbázisába se lehet feltölteni és értékesíteni MI-által generált képeket, szintén a potenciálisan felmerülő szerzői jogi problémák elkerülése végett.