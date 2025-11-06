Hoz is, vihet is az iOS 26.2 az EU-s felhasználóknak

Az iOS operációs rendszer hétfőn megjelent 26.1-es verziófrissítésével egy időben kiadta az Apple a szoftver 26.2-es verziójának első bétáját, ezzel együtt megjelentek az első információk arról, hogy mit tartalmazhat majd az új, várhatóan valamikor még az év vége előtt érkező frissítés.

A végleges iOS 26.2 a szokásos hibajavításokon és biztonsági frissítéseken túl így egy fontos, a harmadik generációs AirPods Pro fülhallgatóval és az iOS 26.0-val érkező hasznos újítást élesít az Európai Unióban. Ez a Live Translation funkció, mely egyelőre exkluzívan az AirPods Pro 2 és 3-mal valamint az AirPods 4-gyel vehető igénybe és nagyjából egy szinkrontolmácsot csinál az iPhone-ból, mely egyelőre értelemszerűen a nagyobb világnyelveket ismeri elsősorban.

Ez a funkció az Apple szerint az Európai Unió digitális piacokra vonatkozó jogszabályában, a Digital Markets Act-ben (DMA) szereplő szigorúbb interoperabilitási előírások miatt nem rajtolhatott el az éles üzem kezdetén - hogy azóta pontosan mi változott, az nem teljesen világos, mindenesetre jó hír az EU-s felhasználók számára, hogy decembertől számukra is hozzáférhető lesz az Apple fülesek tolmácsfunkciója.

A DMA egyik nem titkolt célja általában véve az, hogy az Apple zárt ökoszisztémájának megnyitását kikényszerítse a cupertinói cégből, ennek azonban olykor a jogalkotó szándékáival szemben negatív következményei is lehetnek, részben az új funkciók megjelenésének késése (lásd Live Translation), részben meglévő kényelmi funkciók kivezetése képében.

Ez utóbbira készül a francia Numerama tudósítása szerint a társaság az Apple Watch okosórák és az iPhone-ok WiFi-hálózat szinkronizációja kapcsán. A lap úgy tudja, hogy az iOS 26.2-től megszűnik annak a lehetősége, hogy az Apple Watch órák átvegyék az iPhone-ok az eltárolt WIFI-hálózatok adatait, ami abban az esetben okozhat kisebb-nagyobb kényelmetlenséget, ha az iPhone nincs a közelben (vagyis nem csatlakozik Bluetooth-on az óra a telefonhoz).

Az Apple a beszámoló szerint azért szünteti meg ezt a szinkronizációs megoldást, mivel ha fenntartaná annak működését, a DMA előírásai alapján azt harmadik fél számára is elérhetővé kellene tennie, amit a vállalat szokásos módon a szenzitív felhasználói adatok védelmére hivatkozva nem vállal, ezért inkább saját ökoszisztémájában is elkaszálja azt.