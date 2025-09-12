A Perplexity-t is pellengérre állítják a lopkodásért
Szerzői jogok megsértének vádjával indított pert az Encyclopaedia Britannica és Merriam-Webster indított pert az AI-fejlesztő ellen, ami egyre kellemetlenebb lehet a nagy partnerek számára.
Főleg a nagyobb viszonteladó partnerek, mint a Deutche Telekom vagy a Revolut miatt kezd egyre kellemetlenebbé válni PR-szempontból, hogy a Perplexity újabb pert kapott a nyakába a tartalmak illegális lekaparása és felhasználása miatt. A főleg referenciakönyveket és szótárakat kiadó Merriam-Webster és az Encyclopedia Britannica szerzői jogok megsértésének vádjával indított pert az AI-fejlesztő ellen azt kifogásolva, hogy az internetes keresésekhez használható összegző AI-funkció több téren is hátrányosan érinti.
A New York-i szövetségi bíróságon benyújtott kereset szerint a Perplexity jogellenesen másolta le a felperesek anyagait, és az AI által generált összefoglalók miatt anyagi károkozás lehetősége is felmerül. A kereső az interneten található tartalmak alapján foglal össze válaszokat (hasonlóan a Google AI Overview áttekintésekhez), de ez láthatóan nem tetszik a jogtulajdonosoknak, mivel kevesebb organikus forgalom terelődik így át a valódi forrásoldalakra. A Perplexity ellen már folyamatban van egy hasonló ügy, amit a Dow Jones és a New York Post kezdeményezett szintén cikkek jogosulatlan felhasználása miatt.
Az engedély nélkül lekapart weboldalak és másolt cikkek mellett a felperesek kifogásolják azt is, hogy az AI által hallucinált, akár téves információkat egyes esetekben tévesen rendeli hozzájuk a szolgáltatás, ami szintén sérti a védjegyjogokat. A Britannica és a Merriam-Webster ezért meg nem határozott összegű pénzbeli kártérítést követel jóvátételként, ezen felül a tartalmakkal való visszaélés megtiltását szeretné elérni a bíróságon.
Az AI és a nagy full-full-stack trend Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is.
A Perplexity dolgozik a Telekom saját mobilappjában is a Magenta AI szolgáltatáson keresztül, ami valójában egy ingyenesen használható, white label változat. A Magenta AI programot a Perplexityvel karöltve tavaly novemberben indította útjára a Magyar Telekom anyavállalata, a Deutsche Telekom, azzal egyidőben, hogy a cég promóciós jelleggel egyéves Perplexity Pro előfizetést kezdett biztosítani ügyfeleinek.
A Perplexity a független AI-alapú keresők közül az egyik legnépszerűbb megoldás jelenleg a piacon, mely hónapról-hónapra egyre több felhasználóhoz ér el. A cég szerint májusban 780 millió lekérdezést indítottak a felhasználók a rendszerben, a növekedés pedig havonta stabilan meghaladja a 20%-ot. A növekedés motorját részben a Perplexity sikeresnek mondható partnerstratégiája adja, és hogy számos affiliate partnerrel kötött már megállapodást, például a Revolut Premium előfizetések mellé jár 12 hónapnyi Perplexity Pro előfizetés is. A fizetős Pro változat válaszhatóan különböző nyelvi modellek segítségével próbál választ adni a felmerülő kérdésekre, emellett képes különböző fájlokat - pdf-eket, csv-ket, képeket stb. - analizálni.