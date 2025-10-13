Rohamtempóban készülhet az Apple okosszemüvege

Ha nem is teljesen a semmiből, de mégis valamennyire váratlanul sikeressé vált 2025-re az okosszemüveg-koncepció, mely több gyártót is arra sarkallt, hogy újragondolja a viselhető kevert valóság vagy virtuális valóság megjelenítők szegmensében a piaci stratégiáját.

Mind közül talán a leginkább érintett cég az Apple, mely tavaly bevallottan egy kísérleti projekt részeként piacra küldte a méregdrága, ám a cég szokásához hűen annál több csúcsteljesítményű hardvert magába integráló Vision Pro headsetet, melynek a mai napig nem érkezett új változata.

Bár a pletykák sokáig arról szóltak, hogy már a csőben van egy újabb, bizonyos kompromisszumok árán olcsóbb kiadás, az ehhez szükséges fejlesztési erőforrások jelentős részét egy ideje egy olyan okosszeműveg mielőbbi piacra küldésére allokálta át a gyártó, mely a Meta és a Ray-Ban által közösen létrehozott megoldás ütőképes alternatívája lehet.

Mark Gurman szokásos Power On hírlevelében hangsúlyozza, hogy tudomása szerint egyelőre szó sincs arról, hogy a Vision Pro termékvonalat elkaszálta volna az Apple, a kiegészítő ehelyett az új, viselhető portfóéió csúcsán fog elhelyezkedni a cupertinói cégnél, mely kijelzővel ellátott és kijelző nélküli okosszemüvegkben egyaránt gondolkodik annak érdekében, hogy a piac minden résszegmensét lefedje.

A Bloomberg szakértője szerint ahogy a headset, úgy a visionOS sem végzi a süllyesztőben, a kijelzővel ellátott viselhető eszközökre fejlesztett operációs rendszer fut majd jó eséllyel az Apple okosszemüvegein is, ráadásul attól függően képes lesz eltérő funkciókat kínálni, hogy az eszköz éppen egy Machez vagy egy iPhone-hoz csatlakozik.

A termék sikerét ugyanakkor nagy mértékben meghatározhatja, hogy az Apple képes lesz-e egy ütőképes AI-alapú szoftvermegoldást letenni végre az asztalra az újabb eszközök megjelenéséig.