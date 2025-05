Hátraarc: Ismét HBO Max lesz a Max

A korábban HBO Max néven futó előfizetéses online videostreaming-platform (SVOD) két éve nevezte át magát nemes egyszerűséggel Max-ra, hogy aztán szerdán bejelentse: nyártól kezdve ismét HBO Max-ként fog tovább működni. A Warner kommunikációja szerint a lépés oka, hogy a szolgáltatás visszatér az HBO-s gyökereihez, ami annyit jelent, hogy nagyobb hangsúlyt kapnak a saját gyártású sorozatok és a Warner Bros. sikerfilmjei. Mivel az HBO „a legmagasabb minőséget képviselő márka”, jobban képviseli a fogyasztói ajánlatot és támogatja a növekedési stratégiát - magyarázza a cég.

A streamingpiac úttörője meglehetősen nehezen találja saját identitását: volt már HBO Go (2008), HBO Now (2015), HBO Max (2020), utána jött a Max (2023) és a friss bejelentés szerint 2025-től kezdve ismét az HBO Max névvel megy tovább. A közelmúltban már lehetett látni annak jeleit, hogy valami készül a háttérben, mivel a Max maga mögött hagyta a 2023 óta használt kék színt logóban és arculatban, hogy visszatérjen a klasszikus HBO-s fekete-fehérhez.

A WBD számokkal is szolgált közleményében, mely szerint a streaming üzletág nagy lendületet vett: két év alatt közel 3 milliárd dollárral növelte nyereségét, és az elmúlt évben 22 millió új előfizetővel bővült világszerte, így az előfizetők száma meghaladta az összesen 122 milliót. A következő nagy célkitűzés, hogy 2026 végére 150 millió fölé sikerüljön tornázni a bázist. Ebben segíthet a cég várakozásai szerint az új tartalmi stratégia, mely előtérbe helyezi az HBO saját gyártású sorozatait, a Warner Bros. blockbuster filmjeit, valamit a Max saját gyártású nemzetközi sorozatait. Az alkalmazás nemrégiben jelent meg Ausztráliában és Franciaországban, jövőre pedig Nagy-Britanniában, Németországban és Olaszországban is elérhető lesz.

Tavaszi mix a 2025-ös IT pangástól az interjúk evolúciójáig Ezúttal öt IT karrierrel kapcsolatos, érdekes és aktuális témát érintettünk. Ezúttal öt IT karrierrel kapcsolatos, érdekes és aktuális témát érintettünk.

Tavaszi mix a 2025-ös IT pangástól az interjúk evolúciójáig Ezúttal öt IT karrierrel kapcsolatos, érdekes és aktuális témát érintettünk.

A 2019-ben bevezetett HBO Max elnevezés után a szolgáltató két éve, május végén hagyta el a Home Box Office rövidítéseként évtizedek óta használt HBO betűszót, miután elrajtolt az Egyesült Államokban a Discovery+ és az HBO Max egybegyúrásával létrejövő szolgáltatás, amely az új tartalmak mellett új díjcsomagstruktúrát is hozott magával. Az új név alatt elérhető szolgáltatás egybegyúrta az HBO Max, a discovery+ és az Eurosport kínálatát a továbbfejlesztett appon keresztül, az HBO Max addigi tartalmának több mint a dupláját kínálva. Európában csak tavaly májusban történt meg az átnevezés.

Mennyiség helyett minőség?

Az átnevezés utáni első negyedévben láthatóan visszaestek a Max számai, de a cég nem írta egyértelműen az átnevezés számlájára a negatív tendenciát mutató számokat, inkább a gyártási folyamatok kedvezőtlen tempója és az időzítés tehetett be az eredményeknek, miközben kevesebb sorozattal sikerült bővíteni a kínálatot az időszakban. David Zaslav, a cég vezérigazgatója szerint a Max-ra való átterelés sikeres volt, és a vártnál kisebb mértékben történt az előfizetői bázis morzsolódása.

Az elmúlt néhány év streaming háborújában a Netflix szerezte meg az abszolút vezetést, a Nielsen piackutató márciusi számai szerint az összes képernyő előtt töltött idő körülbelül 8 százalékát szerezte meg a streamingszolgáltatások közt. A Warner Bros. Discovery 1,5 százalékot hasított ki magának, valamivel többet, mint a Peacock, de elmaradt a Disney szolgáltatásaitól, az Amazon Prime Videotól, a Paramounttól, a Rokutól és a Tubitól is.

A vezetők az elmúlt hónapokban belátták és hangot is adtak annak, hogy nem győzhetik le a több mint 300 millió előfizetővel rendelkező Netflixet, és inkább kiegészítő szolgáltatásként, egyedi tartalmakkal vonzanák be a felhasználókat. JB Perrette, a Warner Bros. Discovery streaming elnöke szerint a fogyasztók visszajelzései arról árulkodnak, hogy nem több, hanem inkább egyedi, minőségi tartalmat szeretnének kapni. Az elmúlt két évben állítólag a Discovery tartalmának nagy részét nem is nézték meg az előfizetők, a saját gyártású tartalmaknak viszont nagy volt a sikere.