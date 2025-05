Megkapta az idei első nagyobb frissítést a OneTV

Ismét jelentős frissítőcsomag érkezik a One Magyarország televíziós platformjára, a OneTV-re. Az erről szóló szolgáltatói tájékoztató szerint a rendszerfrissítés egyaránt érinti az előfizetőknél kihelyezett set-top boxokon futó szoftvert, a mobilappokat és a webes felületet. A svájci Nagra-Kudelski által fejlesztett platformhoz ez idén az első, nagyobb lélegzetvételű rendszerfrissítés, a funkciókínálat és a rendszerspecifikációk pedig idén év végére érhetik el a végleges formájukat.

A OneTV-t tavaly szeptemberben indította útjára az akkor még Vodafone Magyarország néven működő szolgáltató, azzal a céllal, hogy a Vodafone Csoport által fejlesztett korábbi platformot, a Vodafone TV-t lecserélje az összes eszközön. A bevezetési időszakban az előfizetőknél lévő, Sagemcom gyártmányú beltéri egységek új szoftvert kaptak, emellett a távközlési cég új mobilappot és webes felületet is készített, illetve kiadott a platformhoz. A migrációs folyamat végül 2024. decemberében zárult.

Amikor a kaszás már a pipeline-ban van Az elbocsátás lehetősége a munka kellemetlen velejárója, melynek vannak előzményei, és következményei is. Az elbocsátás lehetősége a munka kellemetlen velejárója, melynek vannak előzményei, és következményei is.

Amikor a kaszás már a pipeline-ban van Az elbocsátás lehetősége a munka kellemetlen velejárója, melynek vannak előzményei, és következményei is.

A platformváltás azonban komoly fejfájást okozott az előfizető kör egy részének, az új menüpontok és funkciók megtanulása mellett ráadásul a szép számmal jelentkező kezdeti hibák is megkeserítették a nézők életét. A bugok jelentős részét a szolgáltató végül egy tavaly decemberi szoftverfrissítéssel orvosolta.

A most érkező új szoftvercsomag a One szerint elsősorban az egyszerűbb és kényelmesebb használatra helyezi a hangsúlyt, így például a médiaboxon mostantól menüből választható, hogy a bekapcsolást követően a főmenü vagy a lineáris tévéadás jelenjen meg, de kevésbé lett tolakodó a PIN-használat valamint tovább csökkent a csatornaváltás ideje és gyorsult a főmenü és a műsorújság megjelenítése. A médiaboxok frissítése fokozatosan, május közepétől május végéig zajlik.

A médiaboxokon futó interfészt (3Ready) egyébként nem a fentebb említett Nagra-Kudelski, hanem a stuttgarti székhelyű 3SS fejleszti - érdekesség, hogy a német cég éppen május közepén egyezett meg a Vodafone Csoporttal arról, hogy a 3Ready-t a cégcsoport összes piacán bevezeti.

A csomag részeként a OneTV mobilappjának új verzióját is kényelmesebb használni, hiszen megjelent a teljesképernyős módban a nagyítható kép funkció, illetve már nem áll le a lejátszás bejövő hívás vagy ébresztő megszólalása után. A OneTV webes felülete kevesebb érdemi változást hozott, így ott egyedül a hangerőszabályzás lehetőségét emeli ki a szolgáltató.

A televíziós platform fejlesztését illetően a One adós lehet még az okostévés kliensek kiadásával - melyet a Nagra-Kudelski platformja egyébként támogat -, illetve a mobilkliens nem rendelkezik képernyőtükrözés funkcióval (ezt korábban mind a Vodafone TV, mind a Digi TV mobilappja támogatta). Arról, hogy ezek a fejlesztések milyen fázisban járnak, illetve milyen jövőbeli újdonságok várhatók még a platformon, egyelőre nem számolt be a One.