Érkezik a Vodafone TV helyébe lépő OneTV

Jórészt a régi funkciók megtartásával, de teljesen új platformon tévézhetnek heteken belül a Vodafone televíziós előfizetői. A szolgáltató ettől a hónaptól szakaszosan bevezeti a OneTV-t, a Vodafone TV helyébe lépő új szolgáltatást, mely egyben az első, kvázi nulladik lépés a 4iG Csoport távközlési cégeinek márkaváltási folyamatában.

A szolgáltató mai tájékoztatása szerint az új felület a Vodafone TV médiaboxok frissítését követően jelenik majd meg az előfizetőknél - ez a frissítés automatikusan történik majd rendszerint hajnali 2 és 5 óra között, ezt követően a régi, vodafone-os interfész a továbbiakban nem lesz majd használható. A frissítést követően szükség lehet a tévécsatornák újrahangolására is.

A fentiekből következik, hogy a OneTV indulása nem jár eszközcserével, azaz - legalábbis eleinte - a Vodafone TV-hez eddig használt médiaboxokon fut majd az új szoftver is, mely a cég szerint elsősorban arculati változásokat hoz. A platformmal új mobilalkalmazások is érkeznek, melyek már most letölthetők az App Store-ból és a Play Áruházból - a bejelentkezéshez ezeknél is, akárcsak a régi verziókban, a My Vodafone fiók azonosítóját és jelszavát kell használni. Okostévés applikációk egyelőre nem készültek a platformhoz.

Az új OneTV felülete a manapság divatos, így többek között a Telekom TV és a Yettel TV által is használt horizontális elrendezést követi különböző tematikus műsorajánlókkal, illetve itt is elérhető az elengedhetetlen műsorújság, illetve egyes tartalmaknál a catch-up (műsorrögzítés) és rögzítési funkció. A platformmal továbbra is megmarad a videotéka (TVOD) és elérhetők lesznek bizonyos streaming appok, a korábbi gyereksarok funkcióját pedig a felhasználói profilok megjelenése veszi át.

Svájcibicska

A 4iG Csoport tavaly szeptemberben jelentette be, hogy kiválasztotta a televíziós műsorterjesztési platformjának új technológiai partnerét, a svájci Kudelski NAGRA nevű platformját, melynek egyik fontos előnye, hogy technológiától függetlenül képes ugyanazt a felhasználói interfészt biztosítani minden tévénéző számára.

Azaz a rendszer használható kábeltévés (DVB-C) és IPTV-infrastruktúrák, de akár DVB-T(2) és DTH alapú műsorterjesztés kiegészítőjeként, emellett lehetőséget ad a későbbiekben arra, hogy felhős játékplatformként vagy VR-alapú tartalomfogyasztás alapjaként is működjön.

A 4iG-nál az új platform bevezetése nem csak a frissebb technológiai elemek és az újabb extrákat támogató tévészolgáltatás miatt időszerű, hanem azért is, mert a cég a brit Vodafone Csoporttal kötött megállapodás értelmében idővel nem lesz jogosult a Vodafone márkanév használatára Magyarországon.

A vállalat eddig elzárkózott attól, hogy az erről szóló licencmegállapodás részleteit a nyilvánosság elé tárja, az eddigi pletykák és spekulációk szerint ugyanakkor a Vodafone helyébe lépő One márkanév bevezetése valamikor a jövő év első felében várható.