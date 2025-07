Rohamtempóban növeli kapacitását a Google felhője

Minden tekintetben meglepte az elemzőket a Google felhős üzletágának második negyedéves teljesítménye, illetve az ahhoz kapcsolódó bejelentés, mely szerint a cég jelentősen növeli az idei beruházási keretet elsősorban az adatközponti fejlesztések érdekében.

A Google anyacége, az Alphabet utoljára februárban adott CAPEX-előrejelzést, akkor a cég 75 milliárd dolláros beruházási keretet húzott meg a 2025-ös évre, mely az 58,84 milliárd dolláros elemzői konszenzust már akkor is jelentős mértékben meghaladta. Ezt az összeget toldotta meg most a cég további tízmilliárd dollárral, hogy hatékonyabban le tudja dolgozni továbbra is fennálló, ám egyre csökkenő hátrányát a piacot vezető két nagy riválissal, az AWS-sel és a Microsoft-féle Azure-rel szemben.

A mesterséges intelligencia megoldásokat és platformokat kiszolgáló adatközponti kapacitás komoly kinccsé vált az elmúlt egy-két évben a felhőszolgáltatók körében, amit a Google jó érzékkel használt ki és fordított előnyére, részben saját megoldásaira építve akár hardver (Tensor adatközponti processzorok), akár a szoftvermegoldások, saját nagy nyelvi modellek (Gemini AI, NotebookLM stb) révén.

A felhős üzletág az Alphabet teljes, 96 milliárd dollárt meghaladó második negyedéves forgalmából 13,6 milliárd dollárt hozott, a részleg növekedése pedig messze meghaladta az előzetes elemzői várakozásokat (32% szemben a 26,5%-kal). Az üzletág ügyfeleinek száma eközben csak a második negyedévben 28%-kal nőtt, árulta el Sundar Pichai, a vállalatcsoport elnök-vezérigazgatója a beszámolót követő konferenciahívás során.

Az egyik legfontosabb skalp májusban jött össze a cégnek, ekkor kötött együttműködési megállapodást a Google és a ChatGPT-t üzemeltető OpenAI arról, hogy ettől az időponttól a Microsoft mellett a cég a Google felhőinfrastruktúráját is igénybe veszi AI-rendszereinek üzemeltetéséhez.

Vélhetően elsősorban ez az üzlet vezetett ahhoz, hogy a Google az adatközponti beruházások kibővítése, felgyorsítása mellett döntött, ami elemzők szerint rövid távon rá fogja nyomni a bélyegét a nyereségességi mutatókra. A Google Cloud üzletág a második negyedévben 2,8 milliárd dollárnyi profitot termelt, szemben az egy évvel ezelőtti 1,17 milliárd dollárral.