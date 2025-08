Már a Microsoft is többet ér négybillió dollárnál

Csütörtökön rövid időre 555 dollár feletti csúcson jegyezték a Microsoft részvényeit a Wall Streeten, ezzel a vállalat az Nvidia után másodikként átlépte a korábban elképzelhetetlennek tűnő 4 billió dolláros cégérték-határt. Bár papírok időközben visszakorrigáltak, aligha kérdés, hogy a redmondi cég hosszabb távon visszakerül a négybilliós klubba.

Legalábbis addig, míg a mesterséges intelligencia hype lendülete kitart, márpedig egyelőre kitartani látszik, erre utal legalábbis, hogy az iparágban érintett nagy technológiai vállalatok egymás után jelentenek rekord árbevételt és nyereséget, a befektetők pedig díjazzák, ha a vállalat elszántan égeti a pénzt az AI beruházásokra.

Ezt az utat követi versenytársaihoz hasonlóan a Microsoft is. A cég a negyedik üzleti negyedévről szóló pénzügyi beszámoló során jelezte, hogy az aktuális negyedévben (a 2026-os üzleti év első negyedévében) rekord összeget, mintegy 30 milliárd dollárt szán beruházásokra, melynek jelentős része a mesterséges intelligencia termékekkel és adatközpontokkal kapcsolatos fejlesztésekre megy majd el.

Bár a vállalat egyelőre nem tett közzé erre vonatkozó előrejelzéseket, de ha ez a költési szint nem változik, akkor a teljes üzleti évben bőven százmilliárd dollár felett tapsolhat el beruházásokra a Microsoft, ami abszolút rekordnak számíthat nem csak a cég, hanem az egész iparág történelmében.

A mesterséges intelligencia pedig már most termel a Microsoftnak, nem is keveset. A vállalat felhős üzletágának forgalma a júniusban véget ért negyedéves etapban 39%-ot nőtt, az Azure eladások pedig a teljes üzleti évben elérték a 75 milliárd dollárt. Bár ezzel a Microsoft még mindig csak a második legnagyobb piaci szereplő a szegmensben az Amazon Web Services mögött, elemzők szerint az, hogy a vállalat most már kumulált, éves eredményt is közzétesz a részleg teljesítményéről, egyértelműen a felzárkózás jele.

A Copilot AI-asszisztens havi átlagos aktív felhasználószáma a negyedévben szintén mérföldkőhöz érve átlépte a 100 milliós lélektani határt, amivel egyelőre jócskán a Gemini és a ChatGPT mögött marad ugyan a cég, a platformot egyre több vállalati és lakossági ügyfél torkán nyomja le sikerrel a Microsoft 365 csomagokon keresztül.

A cég mindeközben villámgyorsan alakítja struktúráját az új, jövedelmező piac igényei szerint. Redmondban így pl. teljesen elengedték az Xbox üzletágat, ahonnan az aktuális negyedévben több ezer embert bocsátottak el, de egyes beszámolók szerint a cég elbocsátásokkal nem vagy kevésbé érintett részlegein is mélyponton van a morál, dacára annak, hogy a Microsoft egymás után szállítja a rekord pénzügyi eredményeket.