Elérhető a Google és a Samsung első közös headsetje

Az előzetes várakozásoknak megfelelően tegnap fellebbentették a fátylat a világ első, Android XR-t futtató viselhető eszközéről, a Samsung boszorkánykonyhájából kikerült Galaxy XR-ről, mely a kevert valóság és virtuális valóság alapú headsetek piacán a Google új rendszerének az első zászlóvivője lehet. Az újdonság fejlesztése évekkel ezelőtt kezdődött a háttérben, a cél pedig, hogy az android-ökoszisztémának is legyen ütőképes termékkínálata abban az esetben, ha a szegmens hirtelen szárnyra kapna - ami azért egyelőre távolról sem tűnik triviálisnak.

A Galaxy XR egyébiránt szinte minden tekintetben azt hozza, amit az előzetesen kiszivárgott hírek szerint hoznia kellett: az Apple Vision Pro-val összemérhető, esetenként annál jobb képességeket - gyakorlatilag féláron.

Az egyik legfontosabb metrika éppen a kijelző felbontása, ahol a Galaxy XR két 4K micro-OLED kijelzője 4032 pixelt jelenít meg egy hüvelyken belül, ezzel túlszárnyalva az Apple Vision Pro 3386ppi-s értékét - igaz, a megjelenítő maximum 90 Hz-es képfrissítést támogat, szemben az Apple-féle headset 120 Hz-ével.

Az eszköz lelke a várakozásoknak megfelelően a Qualcomm Snapdragon XR2 Plus Gen2 processzor, mely 4,3K felbontást támogat 90fps-sel szemenként. A headset elején és belsejében összesen 13 érzékelőt helyeztek el, ezzel lehetővé téve a kézzel, szemmozgással és hanggal történő vezérlést. Az 545 grammos tömeg kicsivel könnyebb viseletet sejtet, mint a 600-650 grammos Apple Vision Pro, de 30 grammal meghaladja a Meta Quest 3-at. Általános használat mellett kétórás üzemidő várható, vagy 2,5 órányi videólejátszás.

A headset természetesen beépített Google Gemini asszisztenst kap, a kezelőfelület pedig a Samsung One UI-hoz hasonlít. A szoftvertámogatásra különösen nagy hangsúlyt fektettek az Android XR esetében, az ezzel kapcsolatos fejlesztések már jóval azelőtt elkezdődtek, hogy a Vision Pro a boltokba került volna - így a Google saját alkalmazásai közül szinte mindegyiket optimalizálták már a headsetre, de az eszközre az olyan külső fejlesztők és partnerek is fejlesztettek, mint az Adobe, az MLB vagy éppen az NBA, emellett a Google a helyi partnerekkel való együttműködésre is nagyobb hangsúlyt fektet mint az Apple vagy a Meta.

A rendszer emellett támogatja a Play Áruházban található mobilra és tabletekre készített appokat is, hasonlóan ahhoz, ahogy az Apple Vision Pro támogatja az iPad-alkalmazásokat.

A Samsung Galaxy XR szállítása október végén kezdődik, az eszköz 1800 dolláros fogyasztói áron debütál a tengerentúlon. Az eszköz piaca egyelőre lassú felívelést mutat, legalábbis a Gartner előrejelzése szerint a viselhető kijelzőket tartalmazó eszközök piaca jövőre 2,6%-ot nőhet, ezzel a szegmens teljes forgalma elérheti a 7,27 milliárd dollárt.

A növekedés motorját elsősorban a könnyebb kevert valóság szemüvegek eladása jelenti majd, ez utóbbi területen a Meta és a Ray-Ban közös terméke tűnik a legnagyobb sikervárományosnak.