Szinte mindent tudni már a Samsung Android XR-es headsetéről

A Samsung várhatóan még a hónapban piacra dobja az eddig „Project Moohan” néven említett XR, azaz kevertvalóság-headsetét, melyről első alkalommal az Android XR operációs rendszer bejelentésekor lehetett hallani. A friss szivárgások és kikerült renderképek szinte már minden fontos specifikációt elárulnak a vélhetően „Galaxy XR" néven megjelenő eszközről, A két 4K micro-OLED kijelző 4032 pixelt jelenít meg egy hüvelyken belül, ezzel túlszárnyalva az Apple Vision Pro 3386ppi-s értékét.

Az eszköz lelke a Qualcomm Snapdragon XR2 Plus Gen2 processzor lehet, mely 4,3K felbontást támogat 90fps-sel szemenként. A szivárogtatók szerint a headset elején és belsejében is számos érzékelőt helyeztek el, ezzel lehetővé téve a kézzel, szemmozgással és hanggal történő vezérlést. Az 545 grammos súly kicsivel könnyebb viseletet sejtet, mint a 600-650 grammos Apple Vision Pro, de 30 grammal meghaladja a Meta Quest 3-at. Általános használat mellett két órás üzemidő várható, vagy 2,5 órányi videólejátszás. A készülék bal oldalán kap helyet a tápcsatlakozó.

Tudni emellett még olyan finomságokról, mint a fejpánt állításához szükséges tekerőgomb, illetve a párnázott belső tér, illetve a levehető fényvédők, melyek a környezetből érkező fényeket zárják ki. A headsethez egy pár kontroller is tartozik majd, amelyekkel pontosabban lehet követni a kéz mozgását 3D-s környezetben, például játék közben.

Hyperscaler vagy hazai felhő? Lehet, hogy nem kell választani! Egy jól felépített hibrid vagy multicloud modellben a különböző felhők nem versenytársai, hanem kiegészítői egymásnak. Egy jól felépített hibrid vagy multicloud modellben a különböző felhők nem versenytársai, hanem kiegészítői egymásnak.

Hyperscaler vagy hazai felhő? Lehet, hogy nem kell választani! Egy jól felépített hibrid vagy multicloud modellben a különböző felhők nem versenytársai, hanem kiegészítői egymásnak.

Szoftveres téren tudni lehet, hogy a headset beépített Google Gemini asszisztenst kap, és a kiszivárgott képek a Samsung One UI-hoz hasonlító kezelőfelületet mutatnak a gyártó alapalkalmazásaival, a Google Térkép, a Fotók, a Play Áruház, a YouTube és a Netflix mellett. A várhatóan 21-én megjelenő eszköz pontos áráról még nincsenek információk, de a becslések szerint legalább 1800 dollárról indulhat.

A Google tavaly decemberben jelentette be új operációs rendszerét, mely első ízben a Samsung headsetén mutatkozhat be. Az Android XR-t kifejezetten „kiterjesztett valóság eszközök és szemüvegek” működtetéséhez fejlesztették, és egyelőre annyit tudni, hogy az ilyen típusú eszközökre optimalizált alkalmazások futtatására ad lehetőséget. A rendszer támogatni fogja a Play Áruházban található mobilra és tabletekre készített appokat is, hasonlóan ahhoz, ahogy az Apple Vision Pro támogatja az iPad-alkalmazásokat.

Az újragondolt koncepció fontos alkotóeleme a Google Gemini AI modell lesz, és a cég várakozásai szerint a multimodális AI-modellek használhatóbbá teszik a termékkategóriát. Az XR-élmény úgynevezett killer appja pedig a fejlett digitális asszisztens lesz a jövőben, ezáltal nyernek valódi értelmet majd a viselhető eszközök.