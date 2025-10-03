Elege lett a Meta algoritmusaiból Hollandiának

Egy holland bíróság október 2-án hozott ítéletében elrendelte, hogy a Meta két közösségi platformján, a Facebookon és az Instagramon a cégnek egyszerűbb és könnyebben elérhető beállításokat kell biztosítania arra, hogy a holland felhasználókra ne erőltesse rá a rendszer a profilozás alapján felállított hírfolyamot.

A konkrét ítélet azt mondja ki, hogy a jelenleg az egész Európai Unióban széles körben használt és elterjedt algoritmus-alapú hírfolyam mellett a felhasználóknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a feedjeiket más szempontok (tipikusan időrend) alapján tekinthessék át - erre egyébként van is lehetőség, de a weboldal vagy az applikáció bezárását követően a rendszer újra visszaáll algoritmus-alapú működésre.

Az ítélet alapján ez a működés "dark patternnek", vagyis sötét mintázatnak minősül, amit az Európai Unió digitális piacokra vonatkozó Digital Markets Act (DMA) jogszabálya kifejezetten tilt.

A bíróság szerint az idővonalakkal kapcsolatos szabad beállítási lehetőség különösen fontos szerephez juthat a közeljövőben, leginkább az október 29-én esedékes holland parlamenti választások kapcsán.

Az ügyben felperesként megjelenő Bits of Freedom nevű jogvédő szervezet álláspontjában leszögezte, elfogadhatatlannak tartja, hogy néhány amerikai milliárdos tulajdonképpen kénye-kedve szerint dönthet arról, hogy Európa egyes országaiban mit láthatnak a közösségi platformok felhasználói a világból, a mostani ítélet pedig egyértelműen kimondja, hogy a Meta-nak tiszteletben kell tartania a holland felhasználók választását.

Az amerikai cég közölte, megfellebbezi az ítéletet, illetve hozzátette, az ügyben a holland bíróság valójában nem is illetékes, az az Európai Bizottságnak, illetve a nemzetközösségi szintű szabályozó szervezeteknek hatáskörébe tartozik.

A cégnek most két hete van, hogy rendszereit megfeleltesse az ítéletben foglaltaknak, ellenkező esetben napi 100 ezer eurós bírságra számíthat