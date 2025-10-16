Következő szakaszába lép az uniós töltőreform

Az elektronikai eszközök meghatározott körére kötelezően kiterjesztett egységes (töltő)csatlakozó (USB Type-C) előírását követően új fejezet lépett hatályba a hét elején az uniós töltőreform történelmében. Az Európai Bizottság az eredeti szabályozást felváltó rendeletében új kötelezettséget írt elő a nemzetközösség tagállamain belül forgalomba kerülő külső tápegységek (External Power Supply, azaz EPS), vezeték nélküli töltők, hordozható akkumulátortöltők és USB Type-C kábelek műszaki paramétereit illetően.

Az október 13-án kelt. rendelet célja, hogy csökkentse az energiafogyasztást és az üvegházhatású gázok kibocsátását, elősegítse az interoperabilitást és a körforgásos gazdaságot valamint összehangolja az EU-s szabályozást az új USB-C és vezeték nélküli töltési szabványokkal. Az új szabályozást három évvel a hatályba lépését követően, azaz 2028. októberétől kell majd kötelező alkalmazni.

A rendelet elsősorban az USB Type-C csatlakozók kötelező használatát írja elő immár nem csak a csatlakoztatott berendezések, hanem az EPS-ek esetében is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden töltőre és tápegységre kötelező lesz legalább egy Type-C csatlakozót elhelyezniük a gyártóknak, a kábel pedig nem lehet fixen rögzített az egységbe.

További előírás, hogy a töltőknek és tápegységeknek kötelezően támogatniuk kell majd az USB Power Delivery (USB-PD) protokollt, mely a csatlakoztatott eszköz képességeinek megfelelően képes finomhangolni az elektromos paramétereket, ezzel eleve jobb hatásfokú működést biztosítva - már amennyiben a csatlakoztatott berendezés is támogatja a rendszert.

A rendelet emellett megemeli a minimális aktív üzemmód-hatékonysági küszöböt a tápegységeknél, bevezeti a 10%-os terhelés melletti hatásfok mérést, illetve csökkenti a készenléti fogyasztást a vezeték nélküli töltőknél.

A 2028 októberétől forgalomba hozott külső tápegységeknél kötelező lesz továbbá a villámvédelmi és túlfeszültség-elleni védelmi megoldások alkalmazása, de csak a telekommunikációs felhasználásra alkalmas példányok esetében.

A szabályozás értelmében új jelöléseket is be kell vezetniük a gyártóknak, így a kimeneti portokon fel kell majd tüntetni a maximális teljesítményt, illetve el kell helyezni az egységen az ún. "Common Charger" logót, mely arról tájékoztatja a fogyasztót, hogy a tápegység több készülékkel kompatibilis.

A töltők után a kábelek is eltűnhetnek a dobozokból

Részben az EU-s szabályozásnak köszönhetően az USB Type-C (töltő)csatlakozó támogatása az érintett eszközök, így elsősorban az okostelefonok körében mostanra világszerte szinte 100%-ossá vált, emellett az évek során egyre több gyártó hagyta el magát a tápegységet az eszköz csomagolásából.

Az új szabályozás hatására a mobilok után a noteszgépek dobozából is eltűnhet majd a töltőadapter - az első ilyen notebook, az Apple M5-ös processzorral szerelt MacBook Pro-ja éppen a napokban kerül forgalomba, az Európai Unióban és Nagy-Britanniában immár töltő nélkül.

Emellett hosszabb távon várható hatás, hogy a töltő után a töltőkábelek is kikerülnek a dobozokból. Itt szintén az Apple számít úttörőnek: a cég szeptemberben piacra dobott vezeték nélküli fülhallgatójának, az AirPods Pro 3-nak a csomagolásában ugyanis már nincs töltőkábel.