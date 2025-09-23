Összeáll az AI-szegmens két nagyágyúja

Gigászi összeget gigawattokért. Röviden ez jellemzi az Nvidia és az OpenAI közt formálódó, hétfőn bejelentett megaüzletet, melynek részeként a világ legértékesebb, tőzsdén jegyzett vállalata két etapban összesen százmilliárd dollárt pumpál az OpenAI-ba, melyért cserébe szavazati joggal nem rendelkező részesedést szerez a ChatGPT üzemeltetőjébe. Amiért cserébe pedig Sam Altman cége "akár" 10 gigawattnyi kapacitásnak megfelelő adatközponti hardvert vásárol a chipgyártótól.

Az üzlet volumenét érzékelteti, hogy 10 gigawattnyi kapacitás nagyjából 4-5 millió darab GPU teljesítményének felel meg a jelenlegi technológiával - ennyi becslések szerint az Nvidia idei teljes éves eladási mennyisége. Nem mellesleg ekkora áramfelvétele van nagyjából nyolcmillió amerikai háztartásnak.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy mostantól minden Nvidia GPU az OpenAI adatközpontjaiban köt ki, a projekt ugyanis több éven keresztül, két fő fázisban valósulhat majd meg a tervek szerint.

A pontos ütemtervről egyelőre nem nyilatkozott egyik fél sem, mindössze annyit közöltek, hogy a százmilliárd dolláros befektetési keret az adatközpontok építésével párhuzamosan, progresszíven jut majd az OpenAI-hoz, miközben az Nvidia a cég preferált beszállítója lesz majd gyakorlatilag minden adatközponti hardvert illetően.

Tudni lehet továbbá, hogy az első, tízmilliárd dolláros befektetési csomag az első gigawattos etap lezárásakor valósul meg, az első fázisban épülő adatközpontok pedig valamikor a jövő év második felében állhatnak majd üzembe.

Az Nvidia ezzel a Microsoft mellett a második - egyben legnagyobb - passzív szakmai befektetője lett az OpenAI-nak, melynek értékét a legutóbbi körben 500 milliárd dollárra becsülték. A befektetők között a Microsoft mellett ott van még a japán SoftBank és a Thrive Capital is.

A projekt nem része az év elején bejelentett, összesen 500 milliárd dollárnyi mesterséges intelligencia fejlesztési célú befektetési csomagból álló Stargate-nek, melynek az OpenAI mellett társult tagja a Microsoft, az Oracle és a fent említett SoftBank.

Az Nvidia egyébként rendkívül költekező kedvében van, a cég múlt héten szállt be ötmilliárd dollárral az Intelbe, illetve jelentette be szinte ezzel egy időben, hogy 700 millió dollárt fektetett a brit Nscale-be, valamint 900 millió dollárért gyakorlatilag megvette az Enfabrica nevű AI startup vezérigazgatóját és néhány további kulcsfiguráját.