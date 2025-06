A Meta ellen is elvesztették a csörtéjüket a szerzők

A Meta javára döntött egy szövetségi bíró abban a szerzői jogi perben, melyben 13 könyvszerző perelte a céget azért, mert állításuk szerint a közösségi óriás engedély nélkül, a hatályos szerzői jogi szabályozást megszegve használta fel műveiket a mesterséges intelligencia modellje tanításához.

Az ügyben Vince Chhabira bíró ráadásul úgynevezett összegzett ítélettel, az esküdtszék bevonása nélkül döntött úgy, hogy a vádiratban szereplő esetben a művek felhasználása az amerikai szerzői jogban használatos fair use elven alapult, tehát jogszerű volt - ebben az esetben ugyanis a bíró szerint nem a művek lemásolása volt a cél, hanem azok "transzformatív felhasználása".

A bíró ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a fentiek nem jelentik automatikusan azt, hogy minden hasonló esetben jogszerű lenne a művek felhasználása az AI-modellek tanításához, a Meta győzelméhez a kulcsot sokkal inkább a felperesek hibás érvelése adta, illetve konkrétan az, hogy a szerzők nem tudták bizonyítani, hogy a Meta tevékenysége tényleges kárt okozott nekik, illetve értelemszerűen így a kár mértékét sem lehetett megállapítani - ami a hasonló peres esetekben kulcsfontosságú momentum.

A per kimenetele rendkívül hasonlatos egy másik, hétfőn lezárul ügyhöz, ahol szintén szerzői jogok megsértése vádjával citálta bíróság elé az Anthropic-ot több író is. Ebben a perben is az alperes javára döntött a szövetségi bíró, megállapítva, hogy a fair use elve miatt a felhasználás jogszerű volt, ám az ítéletnek mégsem örülhet felhőtlenül a cég, mivel egyúttal azt is kimondta a bíróság, hogy a könyvek beszerzése és tárolása feltételezhetően jogszerűtlen módon történt, amiért egy újabb, ezúttal kártérítési per elé nézhet az Anthropic.