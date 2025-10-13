Nagyot bukhat négy szabadalmon a Samsung

Nincs vége a szabadalomsértési pereknek a mobilkommunikációban - ezúttal a Samsung Electronicsnak néz ki egy több száz millió dolláros kártérítési kötelezettség, mivel a cég jogosulatlanul használt összesen négy, vezeték nélküli kommunikációs szabványokhoz kapcsolódó szabadalmat.

A texasi szövetségi esküdtszék múlt pénteki döntésével összesen 445,5 millió dolláros kártérítés megfizetésére kötelezte a Samsungot a Collision Communications nevű New Hampshire-i cég beadványát követően, melyben a felperes sérelmezte, hogy a tulajdonában lévő, 4G, 5G és Wi-Fi kommunikációs szabványokat érintő szabadalmakat a koreaiak a beleegyezése nélkül használják.

Hyperscaler vagy hazai felhő? Lehet, hogy nem kell választani! Egy jól felépített hibrid vagy multicloud modellben a különböző felhők nem versenytársai, hanem kiegészítői egymásnak. Egy jól felépített hibrid vagy multicloud modellben a különböző felhők nem versenytársai, hanem kiegészítői egymásnak.

Hyperscaler vagy hazai felhő? Lehet, hogy nem kell választani! Egy jól felépített hibrid vagy multicloud modellben a különböző felhők nem versenytársai, hanem kiegészítői egymásnak.

Az érintett szabadalmak célja a beadvány szerint a vezeték nélküli hálózatok hatékonyságának növelése, és a Collisaion a BAE Systems brit védelmi konszernnel közösen végzett kutatásból eredeztette őket (a BAE nem vett részt a perben).

A 2023-ban indult eljárás során a Samsung azzal védekezett, hogy a vitatott szabadalmak érvénytelenek, ezt az érvelést azonban az esküdtszék nem fogadta el.

A döntés szerint a Samsungnak nem csak a visszamenőleges használat miatt keletkezett kártérítést kell megfizetnie, hanem ha a további fizetési kötelezettséget is előírt, amennyiben a vállalat a továbbiakban is használni kívánja a szabadalmakat.

Az amerikai jogrend szerint az esküdtszék ítélete a jogorvoslati szakasz első fázisa, a végső döntés a bíróság kezében van, illetve az alperesnek több lehetősége is van a döntés megfellebbezésére.