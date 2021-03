308,5 millió dollárt fizet szabadalomsértésért az Apple

Több mint 300 millió dolláros büntetés kifizetésére kötelezte az Apple-t egy texasi szövetségi bíró. A vállalat az összeggel a PMC-t (Personalized Media Communications) hivatott kártalanítani, miután az ítélet szerint a cupertinói óriás megsértette a cég szabadalmait és azokat a megfelelő jogdíjak kifizetése nélkül használta fel saját termékeiben.

Ezzel egy több mint öt éve húzódó ügy végére kerül pont: a PMC még 2015-ben indította a szóban forgó pert az Apple ellen, akkor hét szabadalom megsértésével vádolva a céget. Később az Apple-nek ugyan sikerült meggyőznie az illetékes bíróságot, hogy valójában nincs szó jogsértésről - ezt a döntést ugyanakkor tavaly egy fellebbviteli bíróság visszavonta, így a hadakozás tovább folytatódott a két fél között.

A csatából most úgy tűnik a PMC száll ki győztesen: mint a bíróság kimondta, az Apple a cég engedélye nélkül használta annak technológiáját saját, FairPlay DRM megoldásában - a vállalat utóbbira támaszkodott az App Store-on, az Apple Musicon és az iTuneson keresztüli tartalomkiszolgálás során.

Korábban egyébként a PMC kapcsán felmerült, hogy a cég valójában szabadalmi trollként próbál bevételhez jutni, miután rendszeresen indított hasonló eljárásokat különböző tech óriások ellen. A vállalat tavaly a Google ellen több szabadalom kapcsán is pert veszített, illetve ahogy a ZDNet is kiemeli, jelenleg is pereskedik a Netflixszel - ugyanakkor a bíróság megállapította, hogy bár a vállalat nem árul konkrét termékeket, a kérdéses technológia valóban saját, belső fejlesztése. Utóbbiért pedig az Apple most visszamenőleg is kénytelen lesz jogdíjat fizetni, egész pontosan 308,5 millió dollárt.